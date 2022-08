Olimpijo zapustil tudi branilec, ki nosi zmaje globoko v srcu, Maribor predstavil okrepitev

Poletni prestopni rok se počasi bliža koncu. Pri ljubljanski Olimpiji so se poleg Mihaila Perovića in Lamineja Talla poslovili tudi od dolgoletnega branilca Matica Finka. Maribor pa je predstavil novega igralca, dres državnega prvaka bo kot posojen igralec zagrebškega Dinama nosil 26-letni napadalno usmerjeni vezist Marko Tolić.

Vodilni slovenski prvoligaški klub Olimpija obvešča javnost, da se je z Maticem Finkom dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe. "Olimpija je Maticu ponudila delo v klubu, a so trenutne ambicije 32-letnega Ljubljančana še vedno na igrišču. Finku bodo vrata kluba ostala vedno odprta," sporoča ljubljanski klub in dodaja: "Matic Fink je otrok Olimpije, čeravno se je moral po spletu okoliščin že rosno mlad prvič posloviti od zmajev. Potem se je dokazoval pri Domžalah in Interblocku, leta 2011 pa ga je Mile Aćimović pripeljal nazaj v Olimpijo. Otroške sanje je uresničil v sezoni 2015/16, ko je prispeval velik delež k osvojenemu naslovu prvaka po več kot dveh desetletjih," so še zapisali pri ljubljanskemu klubu ter potrdili, kako sta zmajevo gnezdo zapustila tudi napadalca Mihailo Perović in Lamine Tall.

Tolić okrepil Maribor

Maribor pa je po vrnitvi iz Romunije predstavil novega igralca. Kot so sporočil iz kluba, bo dres državnega prvaka kot posojen igralec zagrebškega Dinama nosil 26-letni napadalno usmerjeni vezist Marko Tolić.

"Želeli smo si, da bi zadeve uredili že prej, kar pa ni bilo mogoče. Potrebujemo okrepitve v pravem pomenu besede, dodatno širino moštva in verjamem, da smo dobili igralca, ki realno ob razmerah na nogometnem tržišču ne bi bil dosegljiv," je po poročanju STA dejal športni direktor Marko Šuler in dodal, da Tolić prinaša novo dimenzijo, s kakovostjo in sposobnostjo, da razbremeni moštvo: "Gre za igralca, o katerem ni treba izgubljati besed. V ofenzivnem delu pomeni pomembno novo rešitev."

Tolić, ki je v hrvaški prvi ligi odigral 79 tekem in dosegel 17 golov, pa je povedal: "Zame gre za poseben trenutek, saj prvič zapuščam Zagreb in bom prvič igral izven hrvaške lige. Vesel sem, da bo moj nov izziv prav v Mariboru. Zavedam se veličine kluba in tradicije, ki jo ima v slovenskem nogometu. Komaj čakam prve minute na igrišču z željo, da upravičim zaupanje."