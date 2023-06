V Sloveniji danes tradicionalno obeležujemo dan krvodajalstva kot spomin na ta dan leta 1945, ko so pri nas odvzeli in shranili prve enote krvi. Ob tem dnevu so v RKS opozorili na pomen krvodajalstva in krvodajalcev ter pozvali k rednemu darovanju krvi. Letos bo ta dan sicer v znamenju obeleževanja 70. obletnice prostovoljnega krvodajalstva.

Po podatkih Rdečega križa Slovenije (RKS) imamo v Sloveniji nekaj manj kot 60 tisoč rednih krvodajalcev, od katerih jih 60 odstotkov kri daruje enkrat na leto, 28 odstotkov dvakrat, deset odstotkov trikrat, dva odstotka pa štirikrat na leto. Da bi zadostili vsem potrebam, jih mora kri v povprečju darovati od 350 do 400 dnevno.

Letno RKS za potrebe zdravstva organizira skoraj 1.200 krvodajalskih akcij, od tega je več kot 390 terenskih. Prva terenska akcija v koledarskem letu vedno poteka 3. januarja, zadnja praviloma 31. decembra.

Zaradi krvodajalcev številna življenja tečejo dalje

Kot je v poslanici ob dnevu krvodajalstva v Sloveniji zapisala predsednica RKS Vesna Mikuž, so ponosni na veliko družino srčnih ljudi – krvodajalk in krvodajalcev, ki z darovanjem krvi pomagajo pri zdravljenju bolnikov in omogočajo, da številna življenja tečejo dalje. Zaradi vseh darovalcev Slovenija spada med tiste države, ki potrebe po krvi pokriva sama, je zapisala.

Zahvalila se je vsem krvodajalcem, transfuzijski službi, medijem, družbeno odgovornim podjetjem, šolam, športnim in številnim drugim društvom ter organizacijam in vsem prostovoljcem. "Skupaj bomo skrbeli, da bo naša krvodajalska hiša ostala mogočna trdnjava," je v poslanici navedla Mikuževa.

Kri daroval tudi minister

Dan slovenskega krvodajalstva in obletnico organiziranega in prostovoljnega krvodajalstva so obeležili z 31. tradicionalnim srečanjem krvodajalcev v Veržeju v soboto. Ob tem so člani in prostovoljci RKS svojo srčnost in predanost potrdili tudi z darovanjem krvi na terenski krvodajalski akciji v tamkajšnji osnovni šoli.

Kri je daroval tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je poudaril, da se kot kirurg, zdravnik in minister zaveda, da kri rešuje življenja. Tiste, ki so kri darovali enkrat, je pozval, naj to čim prej ponovijo. Vse, ki šele razmišljajo o darovanju, pa je pozval, naj to čim prej storijo.