Služba za digitalno preobrazbo se odpoveduje svojim izbrancem

"Na Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo pozorno spremljamo izvajanje aktivnosti, vezanih na izobraževanje odraslih, starih 55 let in več, na področju digitalnih kompetenc. Pri izvajalcu Smart Naris smo zaznali nekatere nepravilnosti, zato bomo še danes pozvali Slovenski regionalno razvojni sklad kot skrbnika pogodb z izvajalci, da nemudoma začne postopek ugotavljanja morebitne kršitve pogodbe in skladno z ugotovitvami izvede morebiten odstop od sodelovanja," so po včerajšnjem kaosu v Ljubljani, Celju in Mariboru glede prijav na izobraževanja starejših zapisali v službi vlade za digitalno preobrazbo, ki je podjetje Smart Naris kljub temu, da ni nikoli izvajalo dejavnosti na področju digitalnega opismenjevanja starejših, desetkrat postavila na seznam izvajalcev izobraževanj, kar je največkrat med vsemi izvajalci.

"Zavedamo se nastale situacije in jo obžalujemo. Zagotavljamo, da bo izkušnja ob prihodnjih izobraževanjih na področju digitalnih kompetenc do državljanov prijaznejša, tako z vidika informiranja in načina prijav kot same izvedbe," je pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Stojmenova Duh je sicer skupaj s predsedniško kandidatko Natašo Pirc Musar, ki je bila predavateljica podjetja Smart Naris, med soustanoviteljicami združenja ONA VE, pri čemer obe zanikata, da bi to vplivalo na izbor podjetja na razpisu.

Kaos v Ljubljani in Celju

Kot smo že poročali, je pred Big Bangom v Ljubljani v četrtek nastal pravi kaos. Poslovalnici v BTC-ju in na Viču sta namreč podjetju Smart Naris ponudili prostore za zbiranje prijav na računalniško opismenjevanje starejših, po katerem jim pripada 150 evrov digitalnega bona. Ljudje tam so se gnetli in prepirali, nekdo pa je celo poklical policijo, je poročal portal Žurnal24.

Zmeda nastala že pred zbiranjem prijav

Podoben kaos je nastal tudi pred trgovskim središčem Merkur na Hudinji v Celju, kjer je prijave prav tako zbiralo podjetje Smart Naris iz Ljubljane, je poročal celjski portal Novi tednik. Tam je bilo na voljo le 150 prijavnic. Ker so si jih nekateri priborili več, je prišlo do številnih sporov, saj jih niso dobili niti vsi, ki so čakali v vrsti. Upokojence so prijavljala tri dekleta, od njih pa so, tako kot v Ljubljani, zahtevala, da se odločijo, kateri tečaj bodo obiskali. Tudi tam podatkov o podrobnostih tečajev upokojenci niso dobili.

Na podjetje Smart Naris smo poslali vprašanja, zakaj je prišlo do takšnega kaosa pri zbiranju prijav in zakaj se niso bolje pripravili oziroma kaj je šlo narobe. Odgovorov nismo prejeli.

Na voljo pet tisoč mest

Digitalne bone za nakup računalniške opreme je sicer prejelo okoli 700 tisoč Slovencev. Učenci zadnje triade, dijaki in študentje so jih lahko že unovčili, za upokojence pa je predvideno, da morajo prej opraviti računalniški tečaj. Za takšna izobraževanja je letos na voljo pet tisoč mest.

Pirc Musarjeva navedena kot predavateljica

Ljubljansko podjetje Smart Naris se je na seznamu izvajalcev digitalnih izobraževanj za starejše, ki jih je objavila Služba vlade za digitalno preobrazbo, znašlo kar desetkrat. Kot smo že poročali, s podjetjem sodeluje tudi kandidatka za predsednico republike Nataša Pirc Musar, ki pa je povezana tudi z ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Skupaj namreč sodelujeta v združenju Ona ve.

Pirc Musarjeva je na spletni strani podjetja Smart Naris, ki po javno dostopnih informacijah ni nikoli izvajalo dejavnosti na področju digitalnega opismenjevanja starejših, navedena celo kot predavateljica. Za naš portal je pojasnila, da z ministrico nimata stikov in da ne more vplivati na to, koga so na razpisu izbrali. Zanikala je tudi, da je pri omenjenem podjetju predavateljica, in pojasnila, da je zanje pripravila le dve predavanji, ki pa sta bili že umaknjeni.

Ministrica Stojmenova Duh pa je pojasnila, da je Pirc Musarjeva k izbiri podjetja Smart Naris ni nagovarjala.

Vodilno podjetje na področju digitalnega opismenjevanja ni bilo izbrano

Zanimivo je tudi, da komisija službe za digitalno preobrazbo na seznam ni uvrstila Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis, enega od vodilnih socialnih podjetji na področju digitalnega opismenjevanja pri nas, ki se lahko med drugim pohvali tudi s sodelovanjem s Facebookom in Googlom. V Simbiozi so zato napovedali, da bodo sprožili pravne postopke.

Kot je že poročal portal Novi tednik, so se tudi Celjani in Savinjčani spraševali, zakaj jih bo tam izobraževalo ljubljansko podjetje Smart Naris in ne denimo lokalni ljudski univerzi v Celju in Žalcu, ki na razpisu nista bili izbrani. Nad rezultati razpisa so bili na obeh univerzah zelo razočarani, saj tako v številnih občinah prebivalci ne bodo prišli do izobraževanj.