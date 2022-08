Objavljamo imena in priimke: ti ljudje so odločali, kdo bo dobil posel in kdo ne

Služba vlade za digitalno preobrazbo, ki jo vodi ministrica Emilija Stojmenova Duh, je objavila, kdo so člani razpisne komisije, ki so odločali o izvajalcih digitalnih izobraževanj za starejše.

Služba vlade za digitalno preobrazbo, ki jo vodi ministrica Emilija Stojmenova Duh, je objavila, kdo so člani razpisne komisije, ki so odločali o izvajalcih digitalnih izobraževanj za starejše. Foto: STA

Poročali smo, da je največji posel izmed vseh izbranih izvajalcev digitalnih izobraževanj za starejše dobilo podjetje Smart Naris, s katerim je kot predavateljica sodelovala tudi predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar, ki je skupaj z ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh med soustanoviteljicami združenja Ona Ve.

"Razpisali so 2.075 mest, skupna vrednost pogodb s podjetjem Smart Naris, d. o. o., pa znaša 304.460 evrov," so nam sporočili iz službe za digitalno preobrazbo. Ob tem so razkrili tudi člane razpisne komisije, ki je na seznam 29 izbranih izvajalcev kar desetkrat uvrstila prav podjetje Smart Naris. K razkritju članov smo jih sicer pozvali že pred časom, a nam na vprašanje niso želeli odgovoriti.

Kdo so člani razpisne komisije, si lahko pogledate spodaj:

Razkriti "skrivnostni" člani razpisne komisije

Po nenavadni odločitvi razpisne komisije, ko na seznam izvajalcev niso uvrstili zavoda Simbioza, vodilne slovenske institucije s področja digitalnega opismenjevanja starejših, smo na Službo za digitalno preobrazbo v četrtek, 4. avgusta 2022, naslovili vprašanje, kdo so člani razpisne komisije. Odgovora nismo dobili. Zadnji dan pred iztekom določenega sedemdnevnega roka pa so seznam članov objavili na svoji spletni strani.

V skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (10. člen) (dostopno tukaj) je namreč določeno, da mora organ v svetovni splet med drugim posredovati dokumentacijo o članih komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov najpozneje v sedmih dneh po izdaji sklepov o izbiri prejemnikov sredstev.

Kot so nam pojasnili v službi za digitalno preobrazbo, so morali izdati 106 odločb, česar ni bilo mogoče izvesti v enem dnevu. Seznam članov komisije so zato objavili sedem dni potem, ko so bile izdane zadnje odločbe, in sicer v sredo, 3. avgusta 2022.

Prve odločbe so sicer nekateri neizbrani izvajalci prejeli že 29. 7., kar pomeni, da je vladna služba za digitalno preobrazbo za objavo imen članov komisije potrebovala 12 dni od izdaje prvih sklepov, a kljub temu vztrajajo, da uredbe niso kršili.

Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za to področje, smo zato povprašali, ali se pri roku za objavo imen članov komisije šteje datum izdaje prvih sklepov ali zadnjih. Njihov odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Emilija Stojmenova Duh: Pirc Musarjeva me ni nagovarjala k izbiri Smart Narisa

Po odločitvi razpisne komisije službe za digitalno preobrazbo je največji, dobrih 300 tisoč evrov vreden posel izmed vseh izbranih izvajalcev dobilo prav podjetje, s katerim kot predavateljica sodeluje tudi kandidatka za predsednico republike Nataša Pirc Musar. Ta je povezana z ministrico Stojmenovo Duh, skupaj namreč sodelujeta v združenju ONA VE.

Potem ko se je na naša vprašanja odzvala Pirc Musarjeva in zatrdila, da je za podjetje pripravila zgolj dve predavanji, zadnje leta 2021, ter da z ministrico Emilijo Stojmenovo Duh nimata stikov in da sama ni imela prav nobenega vpliva na izbor družbe Smart Naris, se je zdaj oglasila še ministrica.

"Do vašega vprašanja z vlogo Nataše Pirc Musar kot predavateljice pri podjetju Smart Naris nisem bila seznanjena. Pirc Musarjeva ni navedena med predavatelji na projektu izobraževanj," je zapisala ministrica in ob tem dodala, da je Pirc Musarjeva ni nagovarjala k izbiri podjetja Smart Naris.

Podjetje Smart Naris po javno dostopnih informacijah sicer ni nikoli izvajalo dejavnosti na področju digitalnega opismenjevanja starejših. Direktor podjetja David Mohar sicer zatrjuje, da se podjetje že več kot 13 let ukvarja z izvajanjem izobraževanj ter da imajo na tem področju bogate izkušnje.