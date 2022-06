Ministrica za digitalizacijo kmalu na tnalu zaradi novih afer? #video

Med sedemnajstimi ministri, s katerimi se je med sestavljanjem vlade obdal Robert Golob, je bile eno največjih presenečenj Emilija Stojmenov Duh. Na volitvah je nastopila kot kandidatka Socialnih demokratov v Mariboru. Pri tem je kot predsednica Sveta SD za znanost, inovacije in informacijsko družbo izpostavila predvsem svoje poznavanje digitalizacije.

Le dva tedna po volitvah, na katerih je ostala brez poslanskega stolčka, izstopi iz stranke in se zagovarja kot Golobova kandidatka za ministrico za digitalizacijo.

Znatna verjetnost ...

Maja letos so po poročanju Siol.net v Zavodu Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije zoper ministrico za digitalizacijo sprožili postopke ugotavljanja odškodninske odgovornosti. V letih 2018 in 2019 naj bi zavodu pod njenim vodstvom padlo v vodo vsaj pet obsežnih projektov. Arhiv DIHS je po mnenju preliminarnega skrbnega pregleda porazen.

"Glede na pomanjkanje dokumentacije ni mogoče podati dokončnih in nedvoumnih zaključkov v smislu, ali je bil DIHS oškodovan, na kakšen način in za kakšno vrednost. Mogoče pa je zaključiti, da okoliščine, ki so navedene in obravnavane v tem mnenju, nakazujejo na znatno verjetnost, da je do oškodovanja prišlo, in sicer vsaj na projektih Industy4Comp, AI DIH Network Projekt in DIGIFED," je zapisano v dokumentaciji skrbnega pregleda.

Kmalu nove afere?

Na spletni strani Evropske komisije lahko pri iskanju zadnjega omenjenega, osem milijonov evrov težkega projekta postavljanja podporne mreže za razvoj umetne inteligence, dejansko najdemo partnerja v Sloveniji. Vendar skoraj 290 tisoč evrov, slovenski delež pogače evropskih sredstev, ni končalo na DIHS, temveč na konkurenčnem zavodu 4PDIH. Tem istem, ki ga je Stojmenova prevzela takoj zatem, ko je zapustila DIHS. Po naključju je ustanoviteljica 4PDIH Fakulteta za elektrotehniko, kjer Stojmenova že več let predava. A prenos projektov in sredstev je za spletni portal SIOL zanikala.

Trditve, ki jih že preliminarni skrbni pregled postavlja na laž. Samo v zvezi s projektom AI DIH Network Projekt je bilo s strani izvajalcev razpisa - AI DIH Network Team, z elektronskima sporočiloma z dne 28. 2. 2019 in 28. 5. 2020, potrjeno, da je bil DIHS izbran v ta projekt.

Na Gospodarski zbornici Slovenije kot ustanoviteljici Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije v zvezi s preiskavo zaenkrat ne dajejo izjav. A istočasno so zaokrožile informacije o ministričinem podobnem delovanju tudi v Zavodu Razum, projektu DEMOLA in mreži Fablab Slovenija.