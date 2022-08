Tako delijo vaš denar: največji posel podjetju, s katerim sodeluje Pirc Musarjeva

Služba vlade za digitalno preobrazbo, ki jo vodi ministrica Emilija Stojmenova Duh, je objavila seznam izvajalcev digitalnih izobraževanj za starejše. Na seznamu izvajalcev se kar desetkrat znajde podjetje Smart Naris, s katerim sodeluje tudi kandidatka za predsednico republike Nataša Pirc Musar, ki je povezana z ministrico Stojmenovo Duh. Skupaj namreč sodelujeta v združenju Ona ve. Kako to, da je največji posel izmed vseh izbranih izvajalcev dobilo prav omenjeno podjetje, ki po javno dostopnih informacijah ni nikoli izvajalo dejavnosti na področju digitalnega opismenjevanja starejših? In zakaj pri Stojmenovi Duh še vedno skrivajo člane razpisne komisije?

Služba vlade za digitalno preobrazbo pod vodstvom ministrice Emilije Stojmenove Duh je prejšnji teden objavila seznam izvajalcev izobraževanj, v katera se bodo lahko vključili starejši od 55 let, če bodo želeli izkoristiti bone za nakup računalniške opreme.

Celoten seznam si lahko ogledate tukaj.

Tretjino vseh izobraževanj ponuja eno podjetje

Na seznamu je 29 izobraževanj v različnih slovenskih občinah, ki jih bo v kar desetih primerih izvajalo eno in isto podjetje. Gre za podjetje Smart Naris s sedežem na Einspielerjevi ulici 6 v Ljubljani.

Zanimivo je, da med predavatelji na spletni strani podjetja najdemo tudi predsedniško kandidatko Natašo Pirc Musar, ki je skupaj z Emilijo Stojmenovo Duh, Marto Kos iz stranke Gibanje Svoboda, ki bo prav tako kandidirala za predsednico države, ter Matejo Malnar Štembal soustanoviteljica Združenja za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja oziroma združenja ONA VE.

Pirc Musarjeva nam je pojasnila, da je za podjetje pripravila zgolj dve predavanji, enega o varstvu osebnih podatkov leta 2015, ki ga med predavanji na portalu ni več, ker so medtem glede te teme že nastale nove usmeritve, in enega leta 2021 o pravnih pasteh dela na domu. "Moja predavanja niso namenjena računalniškemu opismenjevanju starejših. Predavanja so bila odkupljena v celoti, zato avtorji ne participiramo na številu prodanih predavanj," je še pojasnila.

"Kot predavateljica sem v svoji karieri sodelovala praktično z vsemi organizatorji predavanj v Sloveniji in še več v tujini," je v odgovoru zapisala Nataša Pirc Musar. Foto: Master.si, posnetek zaslona

Poudarila je, da z ministrico Stojmenovo Duh nimata stikov: "Sva zgolj sodelovali pri projektu Ona ve, nisva se videli od aprila niti se nisva pogovarjali po telefonu. Tudi prej se nisva srečevali ravno pogosto, verjetno manj kot petkrat. Vpliva na izbor družbe Smart Naris nimam prav nobenega, saj sem tudi z njimi sodelovala le dvakrat. Tudi stikov z nikomer iz te družbe nisem imela od zadnjega predavanja, to je od začetka leta 2021. Zgolj dejstvo, da sem za nekoga predavala, tako nikakor ne pomeni drugih povezav, o katerih sprašujete. To ni bil nikoli moj način dela in nikoli ne bo. Moje stališče glede tega je, naj si vsak posle pridobi s svojim znanjem in referencami že uspešno izvedenih projektov. Za razpis nisem niti vedela niti jim ne sledim."

Z vprašanji smo se obrnili tudi na ministrico in samo podjetje. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Smart Naris na seznamu desetkrat, Simbioza niti enkrat

Pred časom smo poročali, da komisija službe za digitalno preobrazbo na seznam ni uvrstila Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis, enega od vodilnih socialnih podjetji na področju digitalnega opismenjevanja pri nas, ki se lahko med drugim pohvali tudi s sodelovanjem s Facebookom in Googlom. V Simbiozi so zato že napovedali, da bodo sprožili pravne postopke.

Konkretnega odgovora na vprašanje, zakaj na seznamu izvajalcev digitalnih izobraževanj ni zavoda Simbioza, s strani vladne službe za digitalno preobrazbo nismo dobili.

Zakaj pri Stojmenovi Duh skrivajo člane razpisne komisije?

Vladna služba za digitalno preobrazbo ob tem še vedno ni razkrila, kdo so bili člani razpisne komisije. "Člani razpisne komisije so bili uslužbenci Službe za digitalno preobrazbo in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, imenovani z odločbo o imenovanju komisije," so nam odgovorili na naše vprašanje, pri čemer imena in priimke članov še vedno skrivajo.

Več o tem si lahko preberete spodaj.