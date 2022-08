Kako so v mandatu Stojmenove Duh zavozili izobraževanja za starejše

Izobraževanj za starejše do nadaljnjega ne bo

Kot smo že poročali so na vladni službi v dneh po opravljenem izboru izvajalcev zaznali številne nepravilnosti podjetja Smart Naris, ki ga je razpisna komisija na javnem razpisu kar desetkrat uvrstila na seznam izvajalcev kljub temu, da ni nikoli izvajalo dejavnosti na področju digitalnega opismenjevanja starejših. Nepravilnosti so zaznali na več področjih, od predhodnega zbiranja prijav do spreminjanja časovnih terminov, lokacij in nezakonitih zahtev na prijavnih obrazcih (povrnitev stroškov izobraževanja v primeru neudeležbe).

Na službi vlade za digitalno preobrazbo glede na navedeno dvomijo v pravilnost celotnega izbirnega postopka za dodelitev sredstev v okviru javnega razpisa. Poleg tega se pojavlja dvom, ali morebiti prihaja do nepravilnosti pri izvajanju pogodb tudi pri drugih izvajalcih izobraževanj. Ministrica za digitalno preobrazbo Stojmenova Duh je zato danes od Sklada zahtevala, da na vse izvajalce izobraževanj, s katerimi je sklenil pogodbe na osnovi Javnega razpisa, naslovi poziv za takojšnjo začasno ustavitev vseh nadaljnjih aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj.

Služba za digitalno preobrazbo dvomi v delo lastne komisije

Digitalna izobraževanja starejših bodo zaustavljena do razjasnitve pravnega in dejanskega stanja glede morebitnih nepravilnosti pri izboru izvajalcev oziroma nepravilnosti pri izvajanju že sklenjenih pogodb s strani izvajalcev, so sporočili iz vladne službe za digitalno preobrazbo.

Hkrati ministrica Stojmenova Duh od Sklada zahteva, da nemudoma ponovno preveri pravilnost opravljenega izbora izvajalcev ter pri vseh izvajalcih, s katerimi je sklenil pogodbe, izvede nadzor, ali izvajalci pogodbe izvajajo v skladu z določili razpisa, razpisne dokumentacije in sklenjenih pogodb. Končno poročilo o morebitnih nepravilnostih morajo službi za digitalno preobrazbo posredovati najkasneje do prihodnjega petka, 2. septembra 2022.

Od nerazumnih odločitev razpisne komisije do kaosa na prijavnih mestih

Zapletom z digitalnimi boni in izobraževanji za starejše v mandatu ministrice Stojmenove Duh ni videti konca. Najprej je presenetila nerazumna odločitev razpisne komisije vladne službe za digitalno preobrazbo, ko na seznam izvajalcev izobraževanj ni uvrstila zavoda Simbioza, vodilne slovenske institucije s področja digitalnega opismenjevanja. Se je pa na seznamu največkrat, kar desetkrat, uvrstilo podjetje Smart Naris, s katerim je kot predavateljica sodelovala tudi predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar. Pirc Musarjeva in ministrica Stojmenova Duh sta med ustanoviteljicami združenja ONA Ve, pri čemer obe zanikata, da bi to vplivalo na izbor podjetja na razpisu.

Potem ko so bili izbrani izvajalci storitev je na več lokacijah v Sloveniji nastal kaos, ko so se ljudje želeli prijaviti na digitalno izobraževanje. Največ težav je bilo prav tam, kjer je prijave zbiralo podjetje Smart Naris.

29 izvajalcev je izbrala razpisna komisija službe vlade za digitalno preobrazbo. Kot smo že poročali, imen članov komisije dlje časa niso želeli razkriti. V skladu z vladno uredbo so jih objavili zadnji, torej sedmi dan od datuma izdaje sklepov izvajalcev.

Več o tem si lahko preberete spodaj: