Pismo Golobovi vladi: Gre za diskriminacijo

Sindikat upokojencev Slovenije je med drugim na premierja Roberta Goloba naslovil javno pismo o težavah, s katerimi se upokojenci in starejši spopadajo pri dostopanju do javnih storitev. Foto: STA

V zadnjih dneh vodstva nekaterih zdravstvenih domov v Sloveniji javnosti sporočajo, da bo do družinskega zdravnika mogoče priti samo še s pomočjo aplikacij in prijav na njihove portale. Ob tem v Sindikatu upokojencev Slovenije (SUS) opozarjajo, da so starejši tudi zaradi takšnih novosti vsak dan vse bolj odrinjeni na rob družbenih dogajanj, in zato premierja Roberta Goloba, ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hajnik, ministrico vladne službe za digitalizacijo Emilijo Stojmenovo Duh in zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana pozivajo k ukrepanju. V nasprotnem primeru bodo dali pobudo za ustavno presojo.

V Sloveniji je petina prebivalk in prebivalcev starejših od 65 let, številni od njih nimajo veščin za digitalno komuniciranje, nekateri pa nimajo dostopa do svetovnega spleta. Ob tem dejstvu Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) opozarja na novosti, ki jih v zadnjih dneh uvajajo v nekaterih zdravstvenih domovih po Sloveniji.

"Pogledali smo na nekatere spletne strani zdravstvenih zavodov in ugotovili, da je dostop do osebnega zdravnika po novem mogoč le prek portala za paciente. Na teh portalih je izrecno poudarjeno, da stiki prek elektronske pošte niso več mogoči. Na portal se je mogoče registrirati v dveh fazah: najprej z enim od digitalnih potrdil, nato pa še z 'dvofaktorsko avtentifikacijo'. Oprostite, tudi jaz, ki se imam za digitalno pismeno, se na teh portalih nisem znašla. Samo na nekaterih portalih je še navedena telefonska številka, kamor pacient lahko pokliče, ampak to ni številka osebnega zdravnika, temveč klicnega centra," je v pismu zapisala predsednica SUS Francka Ćetković.

Zaposleni v klicnem centru nato urejajo prijavo za obisk pri družinskem zdravniku in glede na zdravstvene težave bolnika po prioriteti razvrstijo na čakalno listo pri osebnem zdravniku. Poleg tega, da starejšim težave povzroča uporaba portala, se Ćetkovićeva ob tem sprašuje, kje je pravica do varovanja osebnih podatkov.

Kot še zapiše, se ji takšen način komuniciranja med osebnimi zdravniki in njihovimi pacienti zdi nehuman in s človeškega vidika tudi nevzdržen. Upokojenci in drugi starejši pa jih opozarjajo, da so portali za prijavljanje k osebnemu zdravniku "kompletno neprijazni".

Je državi sploh mar za starejše?

"Takšno ureditev v zdravstvenem sistemu v našem Sindikatu upokojencev Slovenije razumemo le tako, da želi država starejše odvračati od obiskov pri osebnem zdravniku. Zdi se nam, da državi ni mar, če bo zaradi tega več starejših postalo neozdravljivo bolnih in če bo med starejšimi večja umrljivost. Mimogrede, na lestvici smrti starejših zaradi covid-19 smo na nečastnem tretjem mestu med 27 državami članicami EU," v pismu zapiše Ćetkovićeva.

Sindikat upokojencev: Gre za diskriminacijo

O tem, kako bodo o novosti naročanja pri osebnem zdravniku obveščeni ljudje, ki nimajo ne tehničnih možnosti ne znanja, da bi se prijavljali na portale, ni znanega kaj veliko. Zato so na Sindikatu upokojencev Slovenije na premierja Roberta Goloba, ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hajnik, ministrico vladne službe za digitalizacijo Emilijo Stojmenovo Duh in zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana naslovili pismo in jih pozvali k ukrepanju. V nasprotnem primeru pa bo sindikat dal pobudo za ustavno presojo takšnega načina dostopa zavarovank in zavarovancev do osebnega zdravnika.

"Po naši presoji gre za diskriminacijo tistih, ki nimajo tehnologije, znanja in možnosti za digitalno komuniciranje," je v pismu jasna Ćetkovićeva.

Pismo sindikata upokojencev si lahko v celoti preberete tukaj.