Stojmenovi bi Golob prepolovil proračun. Bo sploh dovolj evrov za digitalne bone?

Predviden rebalans proračuna za leto 2022 predvideva krčenje proračuna službe vlade RS za digitalizacijo za skoraj polovico. Bo sploh dovolj denarja za digitalne bone in kaj se bo zgodilo z usposabljanjem starejših ter drugimi programi, ki so jih v službi napovedovali? "Šokiran sem nad tem, da predlagani rebalans proračuna praktično prepolavlja sredstva za digitalizacijo," pa je za Siol.net idejo o rezanju sredstev komentiral nekdanji minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič.

"Služba za digitalno preobrazbo je rebalans proračuna pripravila skladno z limiti, ki jih je za našo službo določilo ministrstvo za finance," so nam na vprašanje, kako komentirajo predlog krčenja proračuna za približno 18 milijonov evrov, na 19 milijonov evrov, odgovorili iz kabineta ministrice za digitalizacijo Emilije Stojmenove Duh.

Kot trdijo v službi vlade za digitalno preobrazbo, zmanjšanje sredstev ne bo imelo vpliva na predvidene projekte. Prav tako naj bi imeli dovolj sredstev za digitalne bone. Na službi tudi napovedujejo, da se bodo sredstva za usposabljanja državljanov v digitalnih veščinah v prihodnje povečala.

Nekdanji minister: Šokiran sem

"Šokiran sem nad tem, da predlagani rebalans proračuna praktično prepolavlja sredstva za digitalizacijo," pa je za Siol.net zamisel o rezanju sredstev komentiral nekdanji minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič. "Še več, vladni službi za digitalno preobrazbo jemlje celo večji delež sredstev kot katerikoli drugi ustanovi, z izjemo ukinjenega Urada RS za demografijo," poudarja Andrijanič, ki pa tudi meni, da rezanje sredstev pomeni, da denarja ne bo dovolj niti za že začete projekte, kot so digitalni boni, kaj šele za nove.

"Vrednost že podeljenih digitalnih bonov je namreč dobrih 30 milijonov, ves proračun vladne službe pa bo po novem manj kot 20 milijonov," opozarja Andrijanič. Po njegovih besedah je prav rebalans verjetno tudi glavni razlog za razveljavitev razpisa za e-opismenjevanje starejših, "saj da denarja preprosto ni več".

V vodo so po njegovem mnenju padli tudi številni drugi projekti, ki jih je služba za digitalizacijo pod njegovim vodstvom načrtovala. "Vključno z brezplačnimi tečaji programiranja in robotike za mlade. Vse to kaže, da digitalizacija ni več vladna prioriteta, kar iskreno obžalujem," je še dejal Andrijanič.

Ministrica je razveljavila razpis za izobraževanje starejših. Koliko nas bo to stalo?

"Odgovor na to vprašanje bomo lahko delili takrat, ko bomo od Slovenskega regionalno razvojnega sklada prejeli podatek o tem, koliko izobraževanj se je do 25. 8. 2022 v resnici izvedlo in koliko udeležencev se jih je udeležilo," pojasnjujejo na službi za digitalno preobrazbo, kjer tudi poudarjajo, da bodo poskušali z izbranimi izvajalci na razpisu dogovorno urediti medsebojna razmerja čim prej oziroma najpozneje do 15. 10. 2022. Usposabljanja bodo v prihodnosti zagotovo nadaljevali, ne bodo pa jih več vezali na digitalne bone.