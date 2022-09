Kaos na ministrstvu za digitalizacijo: Razveljavljen razpis, država bo vse plačala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski regionalno razvojni sklad bo s petkom razveljavil razpis v zvezi z izobraževanji starejših na področju digitalnih kompetenc. Vsem izvajalcem izobraževanj, ki so bili izbrani na sredi maja objavljenem javnem razpisu, bodo povrnili stroške za že izvedene aktivnosti do vključno 25. avgusta.

Kot je danes povedala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, so v pripravi že novi razpisi za izobraževanja starejših. Vsi starejši, ki so že opravili 80 odstotkov izobraževanj oz. so jih že zaključili, bodo prejeli tudi digitalni bon za nakup računalniške opreme, je še povedala ministrica.

Koliko bo kaos na ministrstvu dodatno stal davkoplačevalce, še ni jasno.