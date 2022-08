Državni sekretar prva žrtev kaosa, ministrica ostaja na položaju

Vlada je danes na dopisni seji z mesta državnega sekretarja v službi vlade za digitalno preobrazbo razrešila Mateja Kalana in na njegovo mesto imenovala Aido Kamišalić Latifić, je sporočil urad vlade za komuniciranje. Zamenjava se je zgodila v obdobju zapletov z izvedbo izobraževanj za starejše od 55 let na področju digitalnih kompetenc, ki so pogoj za unovčitev digitalnega bona.

Kamišalić Latifićeva je docentka za področje informatike na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in članica skupine Blockchain Lab:UM. Leta 2014 je doktorirala s področja računalništva in informatike. Med doktorskim študijem je bila gostujoča raziskovalka na Univerzi Rovira in Virgili v Tarragoni v Španiji.

Ima skoraj 20 let izkušenj na področju raziskovalnega, pedagoškega in projektnega dela. Njena raziskovalna področja vključujejo podatkovne tehnologije, velepodatke, tehnologijo veriženja blokov in medicinsko informatiko. Je med začetniki iniciative EduCTX, ki je leta 2019 prejela e-nagrado za najboljši projekt s področja računalništva in informatike. Je soavtorica več znanstvenih člankov, objavljenih v priznanih revijah, ter solastnica izuma s področja tehnologije veriženja blokov. Januarja 2020 je prejela naziv inženirke leta, je navedel vladni urad.

Nerazumnim odločitvam sledil kaos

Zamenjava se je zgodila v obdobju zapletov z izvedbo izobraževanj za starejše od 55 let na področju digitalnih kompetenc, ki so pogoj za unovčitev digitalnega bona. Po nerazumnih odločitvah razpisne komisije službe za digitalno preobrazbo, kaosu na prijavnih mestih in zmedi med upravičenci do digitalnih bonov je tako prejšnji teden vladna služba za digitalno preobrazbo na čelu z ministrico Emilijo Stojmenovo Duh začasno ustavila izobraževanja za starejše.

Služba za digitalno preobrazbo očitno dvomi o delu svoje razpisne komisije, saj ministrica med drugim zahteva preverjanje pravilnosti opravljenega izbora izvajalcev. Vse torej kaže, da izobraževanja letos sploh ne bodo izvedena, pod vprašajem pa je tudi njihova izvedba v naslednjem letu, saj novi razpis za prihodnje leto še ni pripravljen.

Vodilna ustanova popolnoma izpadla

Kot smo že poročali, so na vladni službi v dneh po opravljenem izboru izvajalcev zaznali številne nepravilnosti podjetja Smart Naris, ki ga je njihova razpisna komisija na javnem razpisu kar desetkrat uvrstila na seznam izvajalcev, čeprav ni nikoli izvajalo dejavnosti na področju digitalnega opismenjevanja starejših. Nepravilnosti so zaznali na več področjih, od predhodnega zbiranja prijav do spreminjanja časovnih terminov, lokacij in domnevno nezakonitih zahtev na prijavnih obrazcih (povrnitev stroškov izobraževanja v primeru neudeležbe).

Že pred tem je presenetila nerazumna odločitev razpisne komisije vladne službe za digitalno preobrazbo, da na seznam izvajalcev izobraževanj ne uvrsti zavoda Simbioza, vodilne slovenske institucije s področja digitalnega opismenjevanja. Se je pa na seznam največkrat, kar desetkrat, uvrstilo podjetje Smart Naris, s katerim je kot predavateljica sodelovala tudi predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar. Pirc Musarjeva in ministrica Emilija Stojmenova Duh sta med ustanoviteljicami združenja Ona ve, pri čemer obe zanikata, da bi to vplivalo na izbor podjetja na razpisu.

Potem ko so bili izbrani izvajalci storitev, pa je na več lokacijah v Sloveniji nastal kaos, ko so se ljudje želeli prijaviti na digitalno izobraževanje.