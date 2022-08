"Stojmenova Duh otežuje dvig digitalne pismenosti. Njeno delovanje je nekonstruktivno."

"Ne želimo špekulirati glede razlogov za tako delovanje, a nekaj je gotovo: dr. Stojmenova Duh sam projekt spremlja že več mesecev in bi se do njega lahko opredelila bistveno prej in ne šele po podpisu pogodb," poudarjajo v Smart Narisu.

"Ne želimo špekulirati glede razlogov za tako delovanje, a nekaj je gotovo: dr. Stojmenova Duh sam projekt spremlja že več mesecev in bi se do njega lahko opredelila bistveno prej in ne šele po podpisu pogodb," poudarjajo v Smart Narisu. Foto: STA

"Starejši občani, ki so že prijavljeni, na izobraževanja težko čakajo in ministrica jim s tako potezo otežuje dvig digitalne pismenosti. Na strani izvajalcev pa poleg zmede nastaja tudi gospodarska škoda," je po ustavitvi digitalnih izobraževanj za starejše zapisal direktor družbe Smart Naris David Mohar, ki ministrici za digitalno preobrazbo Emiliji Stojmenovi Duh očita nekonstruktivnost.

Zapis direktorja Smart Narisa Davida Moharja v nadaljevanju objavljamo v celoti:

"V preteklih tednih smo kot eden od izvajalcev, ki se je prijavil na razpis za izobraževanje starejših, doživljali vrsto pritiskov s strani ministrice Emilije Stojmenove Duh, ki je naše podjetje napadala prek medijev. Današnja odločitev Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, da sledi zahtevi Službe vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in začasno zaustavi izobraževanje starejših, povzroča zmedo med upravičenci in ponudniki. Starejši občani, ki so že prijavljeni, na izobraževanja težko čakajo in ministrica jim s tako potezo otežuje dvig digitalne pismenosti. Na strani izvajalcev pa poleg zmede nastaja tudi gospodarska škoda.

Zaradi napačnega vtisa v javnosti, da je naše podjetje Smart Naris odgovorno za zaustavitev aktivnosti iz razpisa, želimo predstaviti dejansko stanje:

Služba vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je tista, ki je sestavila koncept razpisa, pripravila razpisne pogoje, kjer je bilo za ta projekt vsebinsko, terminsko in finančno vse točno določeno že v naprej vključno z obsegom prostih mest na izobraževanjih (razpis je bil objavljen 20. 5. 2022).

Slovenski sklad za regionalni razvoj je nato izpeljal s strani ministrstva določen razpis. Na ta razpis smo se prijavili, saj smo ob pregledu razpisnih pogojev ocenili, da s svojo 13-letno zgodovino in številnimi referencami s področja izobraževanj več kot zadostujemo kriterijem.

Razpisna komisija, ki je bila sestavljena iz predstavnikov Sklada in ministrstva, je naše prijave ocenila in na osnovi točkovanja, smo se uvrstili med izbrane ponudnike, ki smo razpisna sredstva dobili. Zaradi izjemno kratkih rokov, smo takoj začeli s pripravami in delom, ki je potekalo v skladu z navodili in usklajevanji s Skladom in ministrstvom.

V času izvajanja svojih pogodbenih aktivnosti iz razpisa smo bili deležni negativnih izjav in slabšalnega predstavljanja našega podjetja s strani ministrice, pri čemer želimo poudariti neutemeljenost in neresničnost njenih izjav glede našega poslovanja oziroma izvajanja pogodbenih obveznosti iz razpisa.

Prav tako smo bili pri izvajanju svojih pogodbenih obveznosti deležni neutemeljenih očitkov s strani Sklada, da naj bi kršili pogodbe, pri čemer je sedaj jasno, da so bili takšni očitki servirani s strani ministrstva zgolj z namenom, da doseže prekinitev aktivnosti na področju digitalne preobrazbe starejših državljanov.

Začasna zaustavitev izvajanja tečajev v okviru razpisa pravno ne vzdrži, saj so podpisane pogodbe in zato zahtevamo izjasnitev, ali bodo vztrajali pri sklenjenih pogodbah ali jih nameravajo prekiniti.

Zaradi začasne zaustavitve, predvsem pa zaradi nezakonitih prekinitev pogodb (v kolikor do tega dejansko pride) bo nastala gospodarska škoda, za katero pričakujemo, da bo država kot skrben poslovni partner pristopila k reševanju z vso resnostjo. Potrebno bo namreč zmanjšati negativne posledice, ki nastajajo z njenim nezakonitim ravnanjem tako udeležencem izobraževanj kot tudi nam kot gospodarskim subjektom na trgu.

Glede na navedena dejstva ne moremo razumeti, zakaj ministrica odgovornost za državni projekt prelaga na izvajalce in se z nami pogovarja preko medijev. Ministrstvo smo zaprosili za sestanek, vendar na odgovor iz preteklega tedna iz SDP še vedno čakamo.

Prav tako nam ni razumljivo, ko ministrica omenja "zaznane nepravilnosti", Pri čemer pa ne gre za nikakršne nepravilnosti, sploh pa ne za kršitve pogodbenih obveznosti ali pogojev razpisa. Kljub več pozivom, katere pogodbene oziroma razpisne določbe naj bi kršili, nismo prejeli nobenih pojasnil. Pogodbene obveznosti namreč izpolnjujemo skrbno in odgovorno.

Ne želimo špekulirati glede razlogov za tako delovanje, a nekaj je gotovo: dr. Stojmenova Duh sam projekt spremlja že več mesecev in bi se do njega lahko opredelila bistveno prej in ne šele po podpisu pogodb. Zaradi takega nekonstruktivnega delovanja si tudi mi želimo čimprejšnjo revizijo razpisa, hkrati pa bomo preučili današnji dopis in se odločili o nadaljnjih pravnih korakih."