Stojmenova Duh: Izvajanja smo ustavili začasno

"Izvajanj nismo zaustavili, ampak smo jih začasno ustavili, da preverimo, če so bile kakršnekoli nepravilnosti," je med drugim na temo digitalne vključenosti starejših povedala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojemnova Duh, ki se je sestala s predsednikom Zveze društev upokojencev Slovenije Janezom Sušnikom. O pozoril je, da se je potrebno pogovarjati in da morajo za vse upokojence veljati enake možnosti.

Vladna služba za digitalno preobrazbo je zahtevo po začasni ustavitvi vseh aktivnosti, povezanih z izdajo digitalnih bonov starejšim zahtevala prejšnji torek. Kot so pojasnili, so se zgodile številne nepravilnosti, več starejših se je obrnilo tudi na varuha človekovih pravic. Predvidenih sredstev je namreč dovolj le za 5000 starejših od 55 let, ki se morajo za pridobitev bona udeležiti računalniškega izobraževanja. Skoraj nemogoče je dobiti prosto mesto. Tudi tisti, ki so bili dovolj vztrajni, bi se morali v veliko primerih na tečaj voziti v drug kraj.

"Da bo bon lahko koristilo le pet tisoč ljudi, sem izvedela na dan primopredaje. Smo bili presenečeni, da je le za pet tisoč. Apelirali smo, da naj tisti, ki imajo digitalne kompetence prepustijo tistim, ki nimajo digitalnih kompetenc. Nismo mogli udeležbe preprečiti nikomur, ki je starejši od 55 let," je med drugim povedala Stojemnova Duh.

"Ukrep glede digitalnih bonov je diskriminatoren v več pogledih"

"Pred nami je nepredvidljivo obdobje. Ekonomsko-socialne razmere v Sloveniji so vedno bolj zaostrene. Na vladi vsak teden sprejemajo ukrepe za blažitev draginje. Prav zato je treba sprejemati vrsto dobro premišljenih in ciljno usmerjenih ukrepov, k bodo upoštevali tudi odgovorno poraba javnih sredstev," je dejala uvodoma.

Izpostavila je, da noben od teh ukrepov ne sme biti diskriminatoren, vendar je, kot je dejala, ukrep glede digitalnih bonov za starejše diskriminatoren v več pogledih - ker predvideva, da so vse starejše osebe digitalno nepismene oziroma na tem področju šibke, ker predvideva, da so vse starejše osebe finančno šibkejše in zato potrebujejo finančno pomoč za nakup računalniške opreme, izpostavila pa je tudi število bonov. Predvidenih sredstev je namreč za okoli petdeset tisoč oseb, kar je še vedno bistveno manjša številka od vseh prebivalcev, ki so starejši od 55 let.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti na ministrstvu pripravljajo novelo zakona novelo zakona imenovano Nič o meni brez mene, v katero bodo vključili več deležnikov. Sodelovali bodo pri pripravi novele in posameznih ukrepov.

Me drugim bodo sodelovali tudi z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS). "Želimo si opolnomočiti starejše, da se bodo lahko znašli v današnjem svetu," je dejala ministrica.

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ga je pripravila prejšnja vlada, so sicer podprle gospodarska zbornica, javne univerze in ZDUS. Po mnenju Stojmenove Duh, "je bila večina teh organizacij izigranih, saj so pripravljalci zakona in tudi tega razpisa nekatere podatke zamolčali."

Nepravilnosti so zaznali pri izvajalcu Smart Naris

Tečaje so začasno zaustavili, zaradi nepravilnosti, ki so jih zaznali pri izvajalcu izobraževanj Smart Naris in sicer nepravilnosti kot so predhodno zbiranje prijav, spreminjanje časovnih terminov, lokacij in nezakonitih zahtev na prijavnih obrazcih.

Posledično so podvomili v pravilnost celotnega izbirnega postopka za dodelitev sredstev v okviru javnega razpisa ter v pravilnost sistema pri drugih izvajalcih. Ministrica je od sklada zahtevala, da nemudoma znova preveri pravilnost opravljenega izbora izvajalcev ter pri vseh izvajalcih, s katerimi je sklenil pogodbe, izvede nadzor, ali pogodbe izvajajo v skladu z določili razpisa, razpisne dokumentacije in sklenjenih pogodb. Končno poročilo o morebitnih nepravilnostih pričakuje do 2. septembra.