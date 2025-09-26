Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
26. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
pokojnina upokojitev upokojenci Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani

Petek, 26. 9. 2025, 4.00

6 ur, 5 minut

Pravni nasvet

Dopolnil 40 let dela, a je še "premlad". Do kdaj bo moral delati? #pravni nasvet

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
starejši moški upokojenec | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pozdravljeni, prosim za nasvet, kaj se da narediti glede upokojitve mojega moža. Naslednji mesec bo dopolnil 40 let dela. V službo je šel s 15 leti, odslužil takrat obvezni vojaški rok. Problem je le, ker je star 55 let. Ve, da bo delal še nekaj let, vendar kaj to pomeni pri sami upokojitvi in kdaj lahko sploh računa na to? Hvala za odgovor, Jožica P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine določa 28. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2-NPB7). Zakonska starost za upokojitev je 60 let ob izpolnjeni 40-letni delovni dobi.

Vaš mož bo imel izpolnjeno kvoto za delovno dobo v celoti, vendar ne bo izpolnjeval pogoja starosti. Starost pa se lahko zniža zaradi vstopa v delovno razmerje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

starejša ženska
Novice Zakaj kljub izpolnjenim 40 letom dela ne more do delne pokojnine? #pravni nasvet

V prvem odstavku 3 alineje tega člena je določeno, da se starostna meja lahko zniža zaradi vstopa v pokojninsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti. 

Peti odstavek tega člena določa naslednje:

Do znižanja starostne meje po tretji alineji prvega odstavka tega člena sta upravičena ženska in moški. Če sta dopolnila 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se jima lahko zniža starostna meja, določena v četrtem odstavku 27. člena tega zakona, največ do dopolnjenih 57 let (ženska) oziroma 58 let starosti (moški).

Najnižja starost, ki jo bo moral doseči vaš mož, je torej 58 let starosti.

bankovec 500 evro
Novice Se dodatki obračunavajo na osnovo ali vrednost minimalne pokojnine? #pravni nasvet

Takrat bo lahko zahteval še upoštevanje služenja vojaškega roka v delovno dobo, in sicer se mu bo upoštevalo 2/3 dejanskega služenja vojnega roka. Poleg tega bo lahko za vsako leto, ki ga bo moral dodatno oddelati, prejel še 1,36 odstotka k odmernem odstotku pri odmeri pokojnine.

upokojenka
Novice Se upokojiti kar med bolniško ali počakati na njen konec? #pravni nasvet
upokojenec
Novice Se prihodki iz s. p. prištevajo k pokojninski osnovi? #pravni nasvet

pokojnina upokojitev upokojenci Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.