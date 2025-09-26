Dopolnil 40 let dela, a je še "premlad". Do kdaj bo moral delati? #pravni nasvet

Pozdravljeni, prosim za nasvet, kaj se da narediti glede upokojitve mojega moža. Naslednji mesec bo dopolnil 40 let dela. V službo je šel s 15 leti, odslužil takrat obvezni vojaški rok. Problem je le, ker je star 55 let. Ve, da bo delal še nekaj let, vendar kaj to pomeni pri sami upokojitvi in kdaj lahko sploh računa na to? Hvala za odgovor, Jožica P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine določa 28. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2-NPB7). Zakonska starost za upokojitev je 60 let ob izpolnjeni 40-letni delovni dobi.

Vaš mož bo imel izpolnjeno kvoto za delovno dobo v celoti, vendar ne bo izpolnjeval pogoja starosti. Starost pa se lahko zniža zaradi vstopa v delovno razmerje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

V prvem odstavku 3 alineje tega člena je določeno, da se starostna meja lahko zniža zaradi vstopa v pokojninsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

Peti odstavek tega člena določa naslednje:

Do znižanja starostne meje po tretji alineji prvega odstavka tega člena sta upravičena ženska in moški. Če sta dopolnila 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se jima lahko zniža starostna meja, določena v četrtem odstavku 27. člena tega zakona, največ do dopolnjenih 57 let (ženska) oziroma 58 let starosti (moški).

Najnižja starost, ki jo bo moral doseči vaš mož, je torej 58 let starosti.