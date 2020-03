MZZ: Odsvetujemo vsa potovanja v severno Italijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ministrstvu za zunanje zadeve državljanom odsvetujejo vsa potovanja v severno Italijo in nenujna potovanja v druge dele države.

Zaradi novega koronavirusa državljanom odsvetujemo vsa potovanja v severno Italijo in nenujna potovanja v druge dele države, so sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva. Slovenskim državljanom, ki so v Italiji, svetujejo, da upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter navodila in usmeritve italijanskih oblasti.

Na zunanjem ministrstvu zaradi izbruha novega koronavirusa odsvetujejo vsa potovanja na območje severne Italije. Gre za italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina, Benečija, Tridentinska - Gornje Poadižje/Južna Tirolska, Lombardija, Emilija - Romanja, Piemont, Dolina Aoste, Ligurija in Toskana. Prav tako državljanom odsvetujejo vsa nenujna potovanja v druge dele Italije.

Na ministrstvu svetujejo preložitev vseh nenujnih potovanj v Italijo

Tistim, ki se odločajo o potovanju v Italijo, na ministrstvu svetujejo ponoven razmislek o potovanju in preložitev potovanj, ki niso nujna. Tistim, ki se odpravljajo iz Italije domov, svetujejo, da to opravijo na varen način z uporabo komercialnih prevoznih sredstev. "Priporočamo vam, da pri načrtovanju poti spremljate razvoj širjenja virusa in njegove prisotnosti po območjih," pravijo na zunanjem ministrstvu. Če se kljub temu odpravljate na pot v Italijo, preverite, katere letalske povezave delujejo, še dodajajo.

V Italiji je po poročanju BBC z novim koronavirusom okuženih že več kot 3.800 ljudi, za boleznijo covid-19, ki jo povzroča virus, pa je umrlo že 148 ljudi. Večino okužb so zabeležili v deželah Lombardija in Benečija. V Sloveniji smo danes do 15. ure zabeležili šest primerov okužb z novim koronavirusom.