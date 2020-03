Še enkrat: ne hodite v ambulanto, če sumite na okužbo s koronavirusom #video

Med tipičnimi simptomi koronavirusa so vročina nad 38 stopinj Celzija, kašelj, utrujenost in slabo počutje.

Med tipičnimi simptomi koronavirusa so vročina nad 38 stopinj Celzija, kašelj, utrujenost in slabo počutje. Foto: Getty Images

Pri prvem pacientu pri nas, pri katerem je bila potrjena okužba s koronavirusom, se je zgodilo natanko to, kar se, v želji po zajezitvi okužbe, ne bi smelo zgoditi. Bolnik je vkorakal naravnost v enega od ljubljanskih zdravstvenih domov in med ostalimi obiskovalci čakal, da pride na vrsto pri svojem osebnem zdravniku. Nekaj dni pred tem pa obiskal ljubljansko urgenco, sicer zaradi poškodbe s potovanja.

Včeraj je okuženi obiskal Zdravstveni dom Vič-Rudnik brez da bi prej poklical zdravnika, da bi se pozanimal, kako ustrezno ravnati v primeru suma na okužbo, zato ga v zdravstvenem domu niso pravočasno prestregli oziroma takoj ob vstopu dali v izolacijsko sobo, kjer bi bil umaknjen od ostalih obiskovalcev. Na koncu je v izolaciji pristala zdravnica, ki je bolnika obravnavala.

Možakarja so iz zdravstvenega doma z reševalnim vozilom prepeljali na Infekcijsko kliniko v Ljubljani, kjer je še vedno hospitaliziran, njegovo stanje pa za zdaj stabilno, so pristojni povedali v današnji izjavi.

Gospod je nekaj dni pred tem, natančneje 29. februarja ob 20. uri, zaradi poškodbe obiskal tudi ljubljansko urgenco, kjer so ga obravnavali in napotili v domačo oskrbo. Urgenco je zapustil ob približno 21.30. Ko je bil tam, se je slabo počutil, vendar je to pripisal poškodbi.

Zato pristojne institucije pozivajo vse, bolnike in njihove spremljevalce, ki ste bili 29. 2. med 20. in 21.30 uro na ljubljanski urgenci, da pokličete na telefonsko številko 031 619 118, kjer vam bodo svetovali glede nadaljnjih ukrepov in kjer boste prejeli napotek, da opazujete svoje zdravstveno stanje.

Ključno pri zajezitvi okužbe je odgovorno ravnanje vsakega posameznika

Prav ustrezno ukrepanje posameznika, ki pri sebi posumi na okužbo z novim koronavirusom, pa je tisto, ki lahko onemogoči, da ostanejo okužbe zajezene na manjše število ljudi. Zato vam še enkrat vsem polagamo na srce, da ravnajte odgovorno ne le do sebe, ampak tudi do drugih, in se držite tega, kar svetujejo zdravstveni delavci.

V primerih, da bi lahko bili okuženi z novim koronavirusom, najprej pokličite svojega osebnega zdravnika ali dežurno službo, če vaš zdravnik takrat, ko ga potrebujete, ne dela. In nikar ne hodite sami naravnost v ambulante, saj s tem tvegate okužbo tudi ostalih ljudi.

Če bo zdravnik po telefonskem pogovoru presodil, da je sum na okužbo z novim koronavirusom upravičen, bo bolnika po telefonu napotil na eno izmed 16 vstopnih točk za odvzem brisa. Še pred prihodom pacienta pa bo izbrano lokacijo obvestil o njegovem prihodu. Kot poudarja stroka, je stik z zdravnikom prek telefona ključnega pomena, saj se na tovrsten način izognemo fizičnim stikom in morebitnemu prenašanju okužbe.

Foto: Ministrstvo za zdravje

Prav tako lahko za kakršnekoli informacije v zvezi s koronavirusom pokličete na katero od posebej vzpostavljenih telefonskih številk, kjer vam bodo prav tako posredovali vse potrebne informacije, kaj in kako ravnati, če bi lahko bili okuženi.