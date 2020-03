V Sloveniji zaradi koronavirusa zaprli prvo šolo #video

Potem ko so pri eni od učiteljic na Osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku potrdili okužbo z novim koronavirusom, bodo omenjeno šolo za dva tedna zaprli. "Čeprav obstaja majhna možnost za prenos virusa, je bila s soglasjem stroke in lokalnih oblasti sprejeta odločitev o zaprtju šole ter napotitvi učenk in učencev v samoizolacijo," je prek Twitterja sporočil minister za šolstvo Jernej Pikalo.

Državna sekretarka na ministrstvu za šolstvo Martina Vuk je dejala, da na šolskem ministrstvu zaradi razmer na Osnovni šoli Franca Albrehta v Kamniku tesno sodelujejo z ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). "Skupaj smo se dogovorili, da se v tem primeru šola zapre, ker na prvo mesto postavljamo varnost in zdravje otrok. S tem ukrepom so seznanjeni tako lokalna skupnost kot tudi štab civilne zaščite v Kamniku ter starši in učenci," je poudarila Vukova.

Možnost okužbe za zaposlene in učence je nizka

Direktorica NIJZ Nina Pirnat je presodila, da je za učence in zaposlene možnost okužbe zelo nizka, ker ti niso imeli tesnega stika z okuženo osebo. Za tiste, ki so bili v stiku z okuženo osebo, velja omejitev gibanja, naj ostanejo doma, naj se ne udeležujejo aktivnosti z vrstniki in naj ne spijo v isti sobi s sorojenci. Otroci, ki imajo znake okužbe, naj se izogibajo stikov s starejšimi. Ob tem je Pirnatova dejala, da zapiranje vseh šol za zdaj ni potrebno.

Direktorica NIJZ Nina Pirnat pojasnjuje, kako nevaren je novi koronavirus za otroke. Video: Planet.

Pirnatova je pojasnila, da okužba z novim koronavirusom pri otrocih večinoma poteka blago. "Pri nekaterih otrocih so sicer še po preboleli bolezni dlje časa zaznavali izločanje virusa. Iz tega sledi, da je ob pojavu znakov kašljanja, kihanja in drugih okužb dihal pri otrocih treba biti še posebej pozoren in dlje kot pri odraslih," je opozorila Pirnatova.

Minister poziva: Omejite stik z babicami in dedki

Minister za zdravje Aleš Šabeder je ob tem poudaril, da naj v tem času otroci, njihovi svojci in zaposleni na šoli spremljajo svoje zdravstveno stanje ter upoštevajo navodila NIJZ in medicinskih strokovnjakov. Ker so najbolj ogrožena skupina za okužbe z novim koronavirusom predvsem starejši, minister za zdravje poziva vse, da omejijo stik otrok s starejšimi, ki spadajo v rizično skupino, torej z dedki in babicami.

Minister Šabeder: V Sloveniji že 47 okuženih z novim koronavirusom. Video: Planet.

Pikalo: Gre za ukrep, ki ga bomo uporabljali samo po temeljitem premisleku

Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je v prej omenjeni objavi na Facebooku dejal, da gre za ukrep, ki ga bodo na ministrstvu zaradi številnih negativnih učinkov na lokalno življenje in gospodarstvo uporabljali samo po temeljitem premisleku in posvetovanju s stroko. Vukova je na novinarski konferenci še poudarila, naj starši in učenci iz omenjene osnovne šole v Kamniku upoštevajo navodila pristojnih ter se izogibajo stikom s starejšimi in kroničnimi bolniki.