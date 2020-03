Dva nova okužena v Mariboru, še dva v Postojni #video

Na severovzhodu Slovenije danes beležijo dva nova okužena s koronavirusom. Še dva okužena primera sta na Notranjskem, v Zdravstvenem domu Postojna so ponoči prejeli rezultate brisov, ki so potrdili okužbo pri dveh osebah iz občine Postojna.

Video: Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica klinike za infekcijske bolezni UKC Ljubljana, je povedala, da se s takšno boleznijo še ni srečala, čeprav je infektologinja že vrsto let.

Kot so na Twitterju sporočili iz UKC Maribor, okužena nista njihova zaposlena. Dva okužena iz Postojne pa naj bi se okužila na smučanju v Italiji, so poročale Primorske novice.

Za zdaj 36 potrjenih primerov

Z vključno dvema novima primeroma iz Pristojne so okužbo z novim koronavirusom zdaj potrdili pri 36 osebah. Večina obolelih se je okužila v Italiji, nekaj pa je tudi sekundarnih primerov, ko so okuženi v tujini virus prenesli na ljudi, s katerimi so bili v stiku. Nekateri okuženi so že zapustili bolnišnico, a bodo še naprej pod strogim zdravniškim nadzorom.

Ena od okuženih oseb iz Postojne naj bi bila po pisanju Primorskih novic v sorodu z eno od od vzgojiteljic, zaposlenih v vrtcu pri Osnovni šoli Košana. Vzgojiteljica je danes ostala doma, po zadnjih informacijah pa naj bi bil njen bris negativen, še pišejo Primorske novice.

Neuradno smo tudi izvedeli, da je pristojni preučujejo tudi možnost, da bi zaprli eno od osnovnih šol v Sloveniji, vendar pa ne gre za katero od šol v Postojni, kot se je sprva napačno namigovalo.