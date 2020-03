Italija: zaradi koronavirusa v torek umrlo 168 ljudi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupaj se je do zdaj z novim koronavirusom v tej državi okužilo 10.149 ljudi. Zvišalo se je sicer tudi število ozdravelih, in sicer za 38,6 odstotka na skupaj 1.004. Na intenzivno terapijo je moralo danes še 144 ljudi, tako da jih je zdaj skupaj 877, piše STA.

Italijanska vlada je za zajezitev epidemije, s katero se vse težje spopadajo zaradi pomanjkanja osebja in kapacitet, sprejela drastične ukrepe. Med drugim je vso državno ozemlje v karanteni.

Britanska ministrica za zdravje okužena s koronavirusom

V Veliki Britaniji so medtem našteli 382 primerov okužb z novim koronavirusom in šest smrtnih žrtev. Zadnji umrli je 80-letni moški. Med okuženimi je tudi britanska ministrica za zdravje Nadine Dorries, poroča BBC. Ministrica je dejala, da je sprejela vse varnostne ukrepe in da je že v samoizolaciji.