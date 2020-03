Zaradi koronavirusa brez poslastice med Manchester Cityjem in Arsenalom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ne bo dvoboja med branilcem naslova Manchester Cityjem in londonskim Arsenalom.

Vodstvo angleške premier lige je zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa prestavilo obračun med Manchester Cityjem in Arsenalom, poročajo angleški mediji. Gre za preventivno odločitev vodstva tekmovanja, ki je upoštevalo tudi dejstvo, da so šli nekateri igralci Arsenala samovoljno v karanteno.

To so storili predvsem po objavi informacije, da se je lastnik grškega Olympiacosa Evangelos Marinakis okužil z novim koronavirusom, Arsenal pa je v šestnajstini finala lige Europa igral proti grškemu velikanu. Nekateri igralci topničarjev pa so se po izpadu iz tekmovanja po obračunu srečali z Marinakisom.

Stadion v Manchestru bo danes sameval. Foto: Reuters

Olympiacos bo sicer pred praznimi tribunami gostil moštvo Wolverhamptona v osmini finala lige Europa, potem ko je Uefa zavrnila prošnjo angleškega kluba, da obračun prestavijo. Brez gledalcev se bodo odvila še srečanja LASK Linz - Manchester United, Rangers - Bayer Leverkusen v ligi Europa ter Bayern - Chelsea in Barcelona - Napoli v ligi prvakov.

V Veliki Britaniji so sicer do danes zjutraj zabeležili 382 primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je šest ljudi, poroča STA.