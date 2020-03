Zaradi virusa ogroženi zlasti starejši. Kaj pa, če je kronični bolnik otrok?

Medtem ko velja, da so zaradi novega koronavirusa najbolj ogroženi predvsem starejši, je potek bolezni pri večini odraslih in otrok načeloma blažji. Kaj pa, če je na primer vaš otrok v rizični skupini? Odgovor na to vprašanje sta poskušala pridobiti starša iz Kopra, vendar pa jima pristojni na številki klicnega centra, ki ga je vzpostavila vlada, niso posredovali nobenih pravih informacij. Pediatri medtem pravijo, da ni znano, da bi bili otroci s kroničnimi boleznimi bolj ogroženi od starejših kroničnih bolnikov, vendar pa starše opozarjajo, da lahko vsak virus v času sezone osnovno bolezen otroka še poslabša oziroma povzroči dodatne zaplete.

"Doma imamo hčerko, ki ima že tri dni vročino. Kličemo dežurnega zdravnika, medicinska sestra pravi, da ne morejo narediti nič. Danes smo izvedeli, da v šoli, ki jo obiskuje hčerka, manjkajo učenci, ki so bili na smučanju v Italiji," je v objavi zapisal uporabnik Facebooka.

Staršem niso posredovali nobenih pravih informacij

Ker je prva hčerka zbolela, druga hčerka pa je kronična bolnica, sta starša zaradi dogajanja na eni od osnovnih šol v Kopru preventivno poklicala na dežurno številko klicnega centra za informacije o koronavirusu, ki ga je v sodelovanju s pristojnimi institucijami vzpostavila vlada.

"Na tej številki so nam povedali, da zaradi varovanja osebnih podatkov ne smejo povedati, ali je na šoli kakšen primer, in nam hkrati rekli, naj počakamo na sporočilo v medijih. Saj nismo zahtevali konkretnih imen," je poudaril uporabnik Facebooka. Starša na koncu prek omenjene številke nista dobila nobenega pravega odgovora, dilema, kako v danih razmerah zaščititi svojega otroka, ki je v rizični skupini, pa je seveda ostala.

Pri kroničnih bolnikih lahko vsaka okužba poslabša osnovno bolezen

Specialist pediatrije Denis Baš pojasnjuje, da za zdaj ni znano, da bi bili otroci s kroničnimi boleznimi zaradi novega koronavirusa bolj ogroženi od starejših kroničnih bolnikov. "Je pa res, da ta novi virus tako kot vsak drug virus v času sezone pri otrocih, ki so bolj rizični, poslabša osnovno bolezen, na primer astmo. Za zdaj sicer nimamo podatkov, na podlagi katerih bi lahko rekli, da naj otroci ostanejo doma. Za zdaj te potrebe ni, je pa treba stalno spremljati razmere," poudarja Baš.

V sosednji Italiji so zaradi epidemije novega koronavirusa trenutno zaprte tudi osnovne šole, vendar pa Baš pojasnjuje, da gre omenjeni ukrep bolj v smeri preprečitve nadaljnjega širjenja novega koronavirusa, kot pa zaščite najmlajše populacije. Ob tem poudarja, da pri večini odraslih in otrocih bolezen po do zdaj znanih podatkih poteka z blagimi simptomi ali celo asimptomatsko.

Največji delež kroničnih bolnikov v starostni skupini nad 50 let

Specialistka družinske medicine Nena Kopčavar Guček na vprašanje, kaj v danih razmerah svetuje kroničnim bolnikom v starostni skupini od 20 do 40 let, odgovarja, da je v tej starostni skupini zelo malo ljudi s kroničnimi zdravstvenimi težavami: "Ne morem vam podati točne ocene, ampak, če bi rekla, da je v tej starostni skupini 20 odstotkov takšnih, bi bil to že kar visok odstotek," pojasnjuje Kopčavar Gučkova in dodaja, da je delež kroničnih bolnikov največji v starostni skupini nad 50 let.

Če je otrok ali mladi odrasel v rizični skupini, zdravniki opozarjajo, da je v tem primeru potrebna še dodatna previdnost.

Če je otrok ali mladi odrasel v rizični skupini, Kopčavar-Gučkova opozarja, da je v tem primeru potrebna še dodatna previdnost. "Varnostni ukrepi sicer veljajo za vse enako. Se pa vsi soočamo z novim virusom in novo situacijo, tako da pretirano velikega znanja o tem pravzaprav nima nihče od nas. Vsi se učimo sproti oziroma na tujih izkušnjah," še poudarja družinska zdravnica.

Staršem za zdaj ni potrebno jemati otrok iz vrtcev



Z vprašanji, kaj naj v trenutnih razmerah storijo starši otrok s kroničnimi boleznimi, smo se obrnili tudi na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana. Tam so izdali splošno navodilo, naj starši upoštevajo higienska načela ter naj se izogibajo vsem okužbam in vsem situacijam, ko je na kupu veliko ljudi. Kot poudarjajo na ljubljanski pediatriji, staršem za zdaj ni treba jemati otrok iz vrtcev. Tudi sicer načeloma otroci v času, ko so najbolj ogroženi, praviloma niso v kolektivnem varstvu, še dodajajo na ljubljanski pediatriji.

"Podatkov o otrocih res nimamo, je pa to dvorezen meč"

Baš ob tem še enkrat poudarja, da so glede na trenutni razvoj dogodkov zaradi novega koronavirusa bolj ogroženi starejši kronični bolniki: "Podatkov o otrocih res nimamo, je pa to dvorezen meč. Ko gre za bolnike, ki so denimo na kemoterapiji in ki dobivajo zdravila za imunski sistem, pa zagotovo velja, da jih vsaka okužba lahko ogroža in povzroči dodaten zaplet."

Ob tem specialist pediatrije dodaja, da morajo tisti, ki so bolni, vedno ostati doma in da to pravilo ne velja samo zdaj, ko se država trudi zajeziti širjenje okužb z novim virusom. "Vsi kronični bolniki, tudi otroci, morajo v tej situaciji res poostriti osebno higieno, vendar pa za zdaj ni potrebe, da na primer otroci ne bi hodili v šole in vrtce. Če oziroma ko bo več primerov okužb, pa se bodo navodila lahko tudi spremenila," še dodaja Baš.

Z vprašanji, kako so zaradi novega koronavirusa ogroženi mladi odrasli in otroci s kroničnimi boleznimi ter kaj priporočajo staršem, smo se obrnili tudi na NIJZ. Odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.

