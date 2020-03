V Sloveniji do zdaj 19 primerov okužbe s koronavirusom #video

Danes se na seji sestaja Svet za nacionalno varnost, ki ga je sklical predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec. Udeleženci se bodo seznanili s trenutnimi razmerami. Podrobnosti o sklepih bodo znane na novinarski konferenci, ki je predvidena ob 14. uri. Kot je ob prihodu na sejo za STA pojasnil minister za zdravje Aleš Šabeder, bo na seji prisotne seznanil z epidemiološko sliko, nato pa predlagal več ukrepov, ki bi jih bilo smiselno izvesti v naslednjih dneh.

V UKC Ljubljana se zdravi 15 bolnikov

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so za STA pojasnili, da so imeli ponoči hospitaliziranih 15 bolnikov s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Vsi so v izolaciji, trenutno pa ni nikogar, ki bi potreboval specifično zdravljenje, tako jih obravnavajo kot pri ostalih okužbah dihal. Tisti brez simptomov bodo odpuščeni z navodili in odločbo ter bodo pod redno zdravniško kontrolo. Vsa registrirana zdravila, za katera obstaja možnost, da so učinkovita proti virusu, so na voljo, so dodali.

Koronavirus tudi v Vodicah

Z novim koronavirusom je okužen tudi občan Vodic, so na Facebooku sporočili na občini. Kot so zapisali, so informacijo od pristojnih dobili v nedeljo. Okuženi je bolezen verjetno prinesel iz tujine preko letališča v Benetkah.

Trenutno obolelo osebo v skladu s protokolom obravnavajo na infekcijski kliniki v Ljubljani. Njegovi svojci in druge osebe, s katerimi je bila obolela oseba v tesnih stikih, znakov bolezni ne kažejo, so pa preventivno v izolaciji na svojem domu, so zapisali na Facebooku.

Kako ukrepati, če sumite, da ste okuženi

