S koronavirusom namenoma hodil po barih in širil bolezen #video

Neimenovani Japonec v 50. letih se je s koronavirusom okužil prek svojih staršev, a so mu zdravstveni delavci naročili, naj začasno ostane doma, dokler zanj ne bodo našli primerne namestitve na bližnji infekcijski kliniki.

Namesto tega se je po poročanju lokalnega medija Fuji News Network odločil oditi v dva bara, pri čemer je družinskemu članu celo dejal: "Grem malo razširit virus." Tja se je odpravil s taksijem.

Bara nato zaprli in sklicali konferenco

Svojo grožnjo je uresničil ter si v drugem baru celo privoščil nekaj pijač in obrok, pri čemer je tamkajšnjim gostom razlagal, da je pozitiven na koronavirus, kar je slišal tudi eden od zaposlenih. Ta je nato poklical pristojne in ga prijavil, vendar je moški medtem že odšel. Našli so ga na njegovem domu in ga naslednji dan poslali na kliniko.

Bara, ki ju je obiskal, so morali zapreti in ju dezinficirati, vse zaposlene pa so poslali na testiranje. "Ni mi jasno, ne morem ubesediti, kako jezen sem," je ob tem povedal eden od članov osebja.

Pristojni so sklicali konferenco in se opravičili za incident ter dejali, da jim je zelo žal, da moški ni upošteval navodil in ostal doma.

Okužen odšel na rock koncert

Na drugi strani sveta, na Novi Zelandiji, pa se je neki moški, okužen s koronavirusom, odpravil na rock koncert, kjer je bilo več tisoč ljudi. S partnerico se je pred kratkim vrnil s severa Italije, okužbo pa so najprej zaznali pri njej.

Tudi zaradi njiju so sklicali konferenco in pozvali vse, ki so si koncert ogledali v istem delu kot okuženi, naj gredo na vstopne točke za odvzem brisa. Moški je od takrat v izolaciji.

Za novim koronavirusom je umrlo več kot 3.800 ljudi, okrevalo pa jih je več kot 62 tisoč. Foto: Getty Images

Stroge kazni za tovrstne izlete

Podobnega nespametnega ravnanja se je lotil tudi zakonski par iz Italije, ki je ignoriral opozorila oblasti in se kljub karanteni zaradi koronavirusa odpravil smučat v Dolomite. Kasneje se je izkazalo, da sta bila okužena oba, bolnišnica je zakonski par prijavila italijanskemu zdravstvenemu inšpektoratu, ki bo ukrepal naprej.

Že pred tem se je iz karantene iz istega razloga izmuznil 78-letni moški, a si je nato hudo poškodoval nogo in končal v bolnišnici. Tam so ugotovili, da ni okužen s koronavirusom, ga pa verjetno čakajo posledice.

Če bi si zgoraj našteti takšen podvig privoščili v kateri od drugih evropskih držav, ki so sprejele stroge ukrepe za preprečevanje kršitev karantene, bi jih to lahko zelo drago stalo. Na Češkem je za tovrstne brezsramne podvige namreč zagrožena denarna kazen v višini skoraj 120 tisoč evrov, Rusija pa za takšne pobege iz karantene od nedelje grozi celo z do petletno zaporno kaznijo.

