V Italiji je bila na delu karma: moški iz kraja Vo', epicentra izbruha koronavirusa covid-19 v italijanski pokrajini Benečiji, se je izmuznil iz karantene, da bi lahko šel smučat. Med smučanjem si je nato hudo poškodoval nogo in končal v bolnišnici. Tam so ugotovili, da ni okužen s koronavirusom, ga pa verjetno čakajo posledice.

Vas Vo' je znana po tem, da je bila tam zabeležena prva smrtna žrtev novega koronavirusa v Italiji, šlo je za 78-letnega moškega. Kraj, kjer je bilo do konca februarja odkritih več kot 70 okužb s koronavirusom, je že nekaj časa v karanteni, kar pomeni, da policija nadzoruje vse vhode in izhode iz mesta.

Kot so poročali italijanski mediji, se je 50-letnemu prebivalcu kraja Vo' kljub karanteni v četrtek nekako uspelo izmuzniti iz mesta. Odpravil se je smučat v Dolomite, a je bilo njegove zabave hitro konec, saj se je hudo poškodoval - na smučišču si je zlomil stegnenico.

Odpeljali so ga v bolnišnico v mesto Trento, kjer so, ko so ugotovili, od kod prihaja, najprej opravili test za morebitno okužbo moškega s koronavirusom, ki pa je bil negativen. 50-letnika čaka operacija, najverjetneje pa se tudi ne bo izmazal brez kazni, saj je prekršil vladni odlok o karanteni.

Če bi bil nesrečni in nepremišljeni smučar okužen s koronavirusom, bi bolnišnici v Trentu namreč lahko povzročil podobne težave kot starejši par v bolnišnici v Torinu.

Izredne razmere, ki jih je v Italiji povzročil koronavirus, terjajo izredne ukrepe. Eden od njih je ta, da bodo pri zajezitvi širjenja koronavirusa in oskrbi obolelih od danes pomagali tudi upokojeni zdravniki. Foto: Guliver/Getty Images

Sedemdesetletnika sta bolnišničnemu osebju namreč pozabila povedati, da sta bila v stiku s svojim sinom, ki dela v kraji Lodi, enem od žarišč koronavirusa v Italiji. Torinska bolnišnica, sicer tretja največja v Italiji, je zato zaprla celotno krilo in v karanteno poslala 65 ljudi.

Koronavirus je javno življenje v Italiji v zadnjih tednih obrnil na glavo. Na krajih, kjer se sicer tare ljudi, na primer pred slavno katedralo v Milanu, ni v zadnjih dneh skoraj nikogar. Foto: Reuters

Na Češkem za kršitev karantene astronomska kazen

Če bi si 50-letnik iz kraja Vo' takšen podvig, torej kršitev karantene, privoščil na Češkem, bi za to lahko drago plačal.

Češko ministrstvo za zdravje je v petek namreč sprejelo ukrep, po katerem morajo tamkajšnji družinski zdravniki v domačo karanteno za dva tedna poslati vsakega posameznika, ki se od danes vrne iz Italije.

Kdor bo prekršil takšno karanteno in jo zapustil, bo moral plačati do tri milijone čeških kron oziroma skoraj 120 tisoč evrov kazni.

V Iranu in Nemčiji strm porast okužb z novim koronavirusom



V Iranu, eni najbolj prizadetih držav zaradi koronavirusa zunaj Kitajske, je danes za posledicami covid-19 umrl drugi poslanec, 55-letni Fatemeh Rahbar. V Iranu so v okviru prizadevanj za ustavitev širjenja virusa do začetka aprila zaprli šole in univerze ter prepovedali vse večje kulturne in športne prireditve. Foto: Reuters

V Iranu je novi koronavirus zahteval še 21 življenj, vključno z nekdanjim poslancem, ki je že osmi politik ali vladni uslužbenec, ki je v državi umrl za posledicami covid-19. Skupno je virus zahteval 145 življenj. V zadnjih 24 urah so potrdili 1.076 novih primerov okužbe, skupno že 5.823.



Tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje Kianuš Džahanpur je še sporočil, da je zaradi suma okužbe v bolnišnicah več kot 16 tisoč ljudi. 1.669 okuženih je do zdaj že ozdravelo, je dodal (STA).



Zelo hitro rast odkritih okužb s koronavirusom so v zadnjih dveh dneh zaznali tudi v Nemčiji. Število okuženih je doseglo že skoraj 700, a zaradi covid-19 v Nemčiji do zdaj ni umrl še nihče.

