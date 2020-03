Koronavirus v Sloveniji: ob 14. uri nove informacije

V Sloveniji imamo trenutno potrjenih osem okužb s koronavirusom. V zadnjem primeru gre za zdravnika iz ZD Metlika, ki je v zadnjih dneh še delal in bil skupno v stiku z več kot 90 ljudmi. "Dejstvo je, da je bilo ravnanje zdravnika v ZD Metlika napačno in neodgovorno, saj ni upošteval osnovnih priporočil," je zapisal premier v odstopu Marjan Šarec in dodal, da obtožbe ne bodo pomagale. Ob 14. uri bodo z ministrstva za zdravje sporočili najnovejše podrobnosti.

V Sloveniji imamo do zdaj uradno potrjenih osem okužb s koronavirusom. V zadnjih treh primerih gre za zdravnika oziroma delavce v zdravstvu. Okuženi so zakonca, ki sta zaposlena v UKC Maribor, in zdravnik iz ZD Metlika.

V Metliki so zaradi pozitivnega primera zaprli zdravstveni dom. Zdravnik je bolezenske znake opazil v četrtek, trenutno pa se zdravi na ljubljanski infekcijski kliniki. V zadnjih dneh se je iz tujine vrnil prek Italije, kjer imajo več kot 4.500 okuženih s koronavirusom.

Zdravnik imel stik z 12 v Domu starejših občanov Metlika

Okuženi zdravnik je ob delu v ZD Metlika delal tudi v domu za starejše, kjer je bil v stiku z 12 stanovalci Doma starejših občanov Metlika, poroča Delo. Kot je pojasnila direktorica Ivica Lozar je bil v tesnem stiku s sestro, ki dela v ambulanti, z ostalim osebjem pa se je srečal na hodnikih in sobah. Dom so v petek zaprli in izvajajo preventivne ukrepe v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Za zaposlene veljajo navodila, da v koliko opazijo respiratorne težave ali druge znake, da obvestijo svojega zdravnika. ”Za odvzem brisa imamo na vstopni točki v Splošni bolnici prioriteto. Tako je dogovorjeno z NIJZ-jem NM,” je zapisala direktorica Doma starejših občanov Metlika Lozar.

Dejstvo je, da je bilo ravnanje zdravnika v ZD Metlika napačno in neodgovorno, saj ni upošteval osnovnih priporočil. Vendar nam zdaj obtožbe ne bodo pomagale. Potrebno je zajeziti širjenje na tem območju brez oklevanja. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) March 7, 2020

Šarec: Obtožbe ne bodo pomagale

Obvestilo na spletni strani ZD Metlika Foto: zajem zaslona Zdravnik iz Metlike naj bi bil v stiku z najmanj 40 pacienti in 54 zaposlenimi, ki jih bodo testirali. Naprej so zdravnika, potem ko so potrdili okužbo s koronavirusom, z rešilnim avtomobilom odpeljali v novomeško bolnišnico. Tam bodo danes opravili večje število testiranj.

Najnovejše informacije bodo ob 14. uri sporočili pristojni na ministrstvu za zdravje, je sporočil premier v odstopu Marjan Šarec. Kot je zapisal na družbenem omrežju Twitter, je bilo ravnanje zdravnika iz ZD Metlika napačno in neodgovorno, vendar obtožbe ne bodo pomagale.

Zapis Doma starejših občanov Metlika na družbenem omrežju Facebook:

Šabeder: Okuženi zdravniki najslabši mogoč scenarij

Oster zaradi zadnjih primerov je bil tudi minister za zdravje Aleš Šabeder, ki je okuženega zdravnika opisal kot "najslabši mogoč scenarij". Poudaril je, da so se zdravstveni delavci okužili v tujini, ne med delom. Ob tem je minister pozval vse zdravniške organizacije in zdravnike, naj najprej poskrbijo za svojo varnost in preventivo, šele nato za zdravje pacientov. "Primeri, ki so se nam zgodili, se ne smejo ponoviti," je opozoril Šabeder.