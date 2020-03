Bi morali šolo, kjer je zaposlena soproga okuženega, zapreti? #video

Prav tako bi lahko učiteljica virus prenašala, čeprav sama ne kaže znakov okužbe, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Za zdaj se ne ve niti, ali je bila v stiku z učenci in zaposlenimi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pravijo, da naj bi se učiteljica izolirala takoj, ko je izvedela za moževo okužbo.

Pristojni mirijo: Za šolo niso potrebni nobeni ukrepi

Potem ko so na NIJZ potrdili informacijo, da soproga prvega okuženega z novim koronavirusom v Sloveniji dela v eni od osnovnih šol, se pojavlja vprašanje, ali je bila morda vseeno prenašalka virusa in ali je bila v stiku z učenci in drugimi zaposlenimi na šoli. Prvi bris, ki so ji ga odvzeli, je bil negativen, vendar testiranja takoj po stiku ne pokažejo, ali je prišlo do prenosa virusa.

Na NIJZ in na ministrstvu za zdravje mirijo javnost, da do prenosa novega koronavirusa ne pride tako enostavno. "Gospa je imela negativen bris, kar pomeni, da do tega trenutka ni bilo nobene nevarnosti, da bi okužbo kjerkoli pustila. Za šolo zato niso potrebni nobeni ukrepi," je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek.

"Oseba, ki je okužena in ne kaže nobenih bolezenskih znakov, je pravzaprav zelo malo možnosti, da bi to okužbo lahko prenašala, ker viruse iz našega telesa pravzaprav izločamo ob kašljanju in kihanju," pa je dejal epidemiolog Zoran Simonovič.

Pečan: Ustvarjanje nepotrebne panike je zelo neproduktivno

Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev Gregor Pečan si medtem ne želi, da bi se ponovila situacija iz Osnovne šole 8 talcev v Logatcu. Tam so namreč nekateri starši začeli diskriminirati otroke, ki so bili med letošnjimi zimskimi počitnicami v tujini, kjer so beležili okužbe z novim koronavirusom. Paniko je zagnal eden od očetov.

"To je bilo popolnoma neustrezno. Potem so zaradi takšnih bolnih intervencij začeli izločevati otroka iz skupine drugi otroci, kar je popolnoma nedopustno. Prepričan sem, da je v tem trenutku v Sloveniji zelo malo šol, kjer katera od družin ni bila na smučanju v Italiji ali pa so bili med počitnicami na potovanju še kje drugje. Ustvarjanje nepotrebne paniko je zelo neproduktivno," pravi Pečan.