Novi koronavirus zahteval prvo življenje v Italiji

V Italiji, kjer so do zdaj v severnih deželah Veneto in Lombardija potrdili 18 primerov okužb z novim koronavirusom, je covid-19 zahteval prvo življenje. V bolnišnici na območju Padove je v petek umrl 78-letni Italijan. Okuženi so še en moški v deželi Veneto ter 16 ljudi v Lombardiji.

Zaprli šole, lokale in javne prostore

V desetih mestih na tem območju so zaradi zajezitve širjenja virusa oblasti v petek odredile zaprtje šol, lokalov in drugih javnih prostorov, odpovedale so tudi vse športne prireditve. Za ukrep so se odločili, potem ko so v Lombardiji v enem dnevu potrdili deset novih primerov okužb, piše STA.

Okužil se je na večerji s prijateljem, ki se je vrnil iz Kitajske

Vse nove okužbe so posredno ali neposredno izvirale iz 38-letnega moškega iz kraja Codogno pri Milanu, ki se je okužil, potem ko je v začetku meseca večerjal s prijateljem, ki se je vrnil iz Kitajske. V bolnišnici v kraju Codogno, kjer je od srede na intenzivnem oddelku, je okuženih tudi pet zdravnikov in medicinskih sester ter nekaj bolnikov. Več sto ljudi, ki so bili v stiku z njim, je v karanteni in jih oblasti testirajo, še piše STA.

Prvi Evropejec, ki je umrl zaradi virusa

Oseminsedemdesetletni moški, ki je v petek umrl v bolnišnici na območju Padove, je bil v bolnišnici deset dni zaradi nepovezane bolezni, je povedal italijanski minister za zdravje Roberto Speranza. Italijan je tudi prvi Evropejec, ki je umrl zaradi novega koronavirusa, ki je po svetu, predvsem na Kitajskem, po zadnjih podatkih zahteval 2.345 življenj, okuženih pa je 77 tisoč ljudi. Prva evropska država, od koder so poročali, da je koronavirus zahteval življenje, pa je bila Francija, kjer je pretekli konec tedna umrl kitajski turist, še piše STA.