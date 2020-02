Italijan in njegova noseča žena, ki nista bila na Kitajskem okužena s koronavirusom

V Italiji se je z novim koronavirusom okužil 38-letnik, ki ni bil na Kitajskem. Bil pa je v stiku z Italijanom, ki se je vrnil iz Kitajske, poročajo tuje tiskovne agencije. V kraju Codogno, kjer živi okuženi, so doslej našteli najmanj osem okužb ter sprejeli več ukrepov. Med drugim so za pet dni zaprli šole, urade in športne objekte.

38-letnik je na intenzivnem oddelku bolnišnice v kraju Codogno pri Milanu v Lombardiji, so danes sporočile zdravstvene oblasti. V bolnišnico so ga sprejeli v sredo, a ker ni imel nobenih povezav s Kitajsko, zdravniki niso takoj povezali njegovega zdravstvenega stanja z novim koronavirusom. Šele ko se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo in so ga sprejeli na intenzivni oddelek, je njegova soproga zdravnikom povedala, da je bil v začetku meseca v stiku s prijateljem, ki se je nedavno vrnil iz Kitajske, piše STA.

Tudi pri njegovi soprogi, ki je v osmem mesecu nosečnosti, so s testi potrdili pristnost novega koronavirusa. Test je bil pozitiven tudi pri moškem, ki se je športno udejstvoval skupaj z 38-letnikom. Prijatelj, ki je bil na Kitajskem, je bil na testu negativen, a so ga zadržali v bolnišnici, ker naj bi opravili še več testov. Nikoli ni imel značilnih znakov okužbe z novim koronavirusom, zato zdravstvene oblasti predvidevajo, da se je pri njemu okužba že končala.

V kraju Codogno s 15.000 prebivalci so potrdili okužbe še pri petih osebah

V luči zajezitve izbruha okužb na severu Italije so pristojne oblasti za najmanj 250 ljudi, ki so bili v stiku z 38-letnikom, odredile karanteno, več tisoč prebivalcem v treh krajih v Lombardiji pa svetovale, naj iz preventive ostanejo doma.

"Za približno 250 ljudi smo odredili izolacijo in jih testiramo," je dejal komisar za zdravje v Lombardiji Giulio Gallera. Dodal je, da so prebivalce mest Codogno, Castiglione d'Adda in Casalpusterlengo, skupno jih je več kot 35.000, pozvali, naj iz preventive ne zapuščajo domov.

Foto: Getty Images

Med tistimi, za katere so oblasti odredile karanteno, so sodelavci in sorodniki 38-letnika ter zdravniki in medicinske sestre, ki so bili v bolnišnici z njim v stiku. 38-letnik naj bi bil zaposlen pri italijanski podružnici Unileverja, njegov prijatelji, ki je bil na potovanju na Kitajskem, je direktor podjetja MAE, italijanskega proizvajalca umetnih vlaken, poroča STA.

"Ne smemo širiti panike, a ljudje morajo razumeti, da so uvedeni ukrepi bistveni za dobrobit skupnosti," je dejal predsednik Lombardije Attilio Fontana. 38-letnik je bil drugi primer okužbe z novim koronavirusom pri kakem italijanskem državljanu. Prvo okužbo so potrdili pri 29-letniku iz dežele Emilija-Romanja, ki je bil pred tem v Wuhanu.

Drugje v Italiji sicer obravnavajo še dve osebi z novim koronavirusom. V bolnišnici v Rimu je namreč še vedno kitajski par. Kitajska turista sta že tri tedne na infekcijski kliniki in se počutita bolje, so v četrtek sporočile zdravstvene oblasti. V Italiji se je sicer v četrtek zvečer zaključila 14-dnevna karantena za 19 Italijanov, ki so jih prepeljali iz Wuhana. Med njimi ni okuženih, še navaja STA.