Koronavirus "kriv", da zmanjkuje igrač, za katerimi norijo ljubitelji Vojne zvezd

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi koronavirusa se je v zagati znašel Disney. Ljubitelji Vojne zvezd so namreč razočarani, ker je v večini trgovin zmanjkalo priljubljenega lika dojenčka.

Lani jeseni so splet preplavile podobe Otroka oz. v angleščini The Child, ki so ga ljubitelji poimenovali Baby Yoda. Lik iz najnovejše serije franšize Vojna zvezd je namreč otroška različica rase, iz katere izhaja priljubljeni jedijevski mojster Yoda, poroča STA.

Čeprav so že lani na trgu ponudili nekatere izdelke Baby Yode, so se ljubitelji vesoljčka pritoževali nad pomanjkanjem raznolikosti, poroča britanski BBC.

Zamude bodo dolge več mesecev

Foto: Reuters Zabaviščni gigant Walt Disney, ki ima v lasti omenjeno franšizo, je ta teden v odgovor predstavil serijo izdelkov, ki jih nameravajo spraviti na trg, še preden ponikne vzhičenost nad malim zelenim bitjem z velikimi očmi. Na trg nameravajo dati kolesa, steklenice, kape in številne različne igrače s podobo dojenčka Yode, dodaja STA.

Zdaj pa se je zataknilo pri dostavi. Zaradi izbruha novega koronavirusa na Kitajskem bo verjetno minilo več mesecev, preden bodo lahko v trgovine dostavili izdelke. Disney ima tam namreč večino proizvajalcev, številni pa so zaradi virusa začasno ustavili proizvodnjo. Predstavnica Disneyja Joann McLaughling je potrdila, da za zdaj še ne morejo oceniti, kakšen vpliv bo imel koronavirus na dostavo.

Lani z Baby Yodo zaslužili 4,5 milijarde evrov

Disney je lani s prodajo tovrstnih izdelkov za oboževalce zaslužil več kot 4,5 milijarde dolarjev.

Čeprav so z izdelki zamudili ključno božično obdobje, so pri Disneyju prepričani, da izguba ne bo prevelika. Povpraševanje po izdelkih z najnovejšo zvezdo Vojne zvezd je namreč tako veliko, da so z nekaterimi prednaročili že podrli rekorde.

Druga sezona serije The Mandalorian je sicer napovedana za oktober.