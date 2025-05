Je Donald Trump sith?

Rdeče svetlobne meče so vihteli izključno glavni antagonisti oziroma osrednji zlobneži serije filmov Vojna zvezd, tako imenovani sithi, glavni sovražniki "dobrih fantov" jedijev in sledilci temne strani Sile, ki so to neoprijemljivo starodavno moč za vzpon na oblast uporabljali brez omejitev in ne da bi se ozirali na morebitne človeške žrtve.

V filmih Vojna zvezd so rdeče svetlobne meče med drugim uporabljali Darth Vader, ki je verjetno najbolj prepoznaven lik v vsej znanstvenofantastični seriji, Palpatine oziroma Darth Sidious, po mnenju mnogih glavni negativec prve trilogije Vojne zvezd, in sith Darth Maul, ki je bil s svojim mečem z dvema svetlobnima reziloma verjetno najbolj izstopajoč lik sicer medle ponovne obuditve Vojne zvezd leta 1999.

Sith Darth Vader (levo) in jedi Obi-Wan-Kenobi (desno) sta prekrižala meča v filmu Vojna zvezd: Epizoda IV - Novo upanje. Foto: Guliverimage

"Saj veste, da so rdeče meče nosili slabi fantje, kajne?"

Objava uradnega profila Bele hiše na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je pritegnila zvečine kritične komentatorje. Ti so se norčevali iz dejstva, da Donald Trump drži meč filmskih negativcev, Bela hiša pa se s tem hvali, se spraševali, ali v Beli hiši res nihče ne ve, kakšna je simbolika rdečega svetlobnega meča v Vojni zvezd, in se celo zgražali nad možnostjo, da v Beli hiši morda natanko vedo, da so rdeče meče v filmih nosili sledilci temne strani Sile in da s fotografijo sporočajo, v katero smer želijo usmeriti prihodnost ZDA.

Kot je razvidno iz večine komentarjev v osrednji enklavi konservativcev na največjem spletnem forumu Reddit, nad umetnointeligenčno fotografijo, ki jo je objavila Bela hiša, niso navdušeni niti nekateri siceršnji podporniki Donalda Trumpa. "Kje je profesionalizem? To je resnično sramotno," je zapisal uporabnik Definitelytewiseone. "Ali se niti en človek od vseh, ki so bili vpleteni v ustvarjanje in objavo te fotografije, ni zavedal, da so mu dali rdeč svetlobni meč?" pa se je spraševal uporabnik Stea1thsniper32.

4. maj za neuradni praznik oziroma Dan Vojne zvezd velja zato, ker poimenovanje datuma v angleščini (4th of May oziroma May the fourth) zveni podobno kot znani citat iz serije filmov "Naj bo Sila s teboj" v angleščini (May the Force be with you). Foto: Guliverimage

Nekateri podporniki Donalda Trumpa so objavo fotografije branili s pojasnili, da se Bela hiša in Donald Trump zgolj šalita ter da to počnejo samo z namenom, da bi razjezili politične nasprotnike. Takšna pojasnila so sledila tudi objavi Bele hiše izpred nekaj dni, ki je Donalda Trumpa prikazovala kot papeža.