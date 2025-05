Pretres v Beli hiši: Trumpa zapušča svetovalec, ki je okaral Slovenijo

Kot poroča CBS News na spletni strani, s položaja odhaja tudi njegov namestnik Alex Wong. Bela hiša za zdaj tega ni komentirala.

Nekdanji ameriški kongresnik Mike Waltz je prvi uradnik na najvišjih položajih, ki zapušča administracijo v drugem mandatu Donalda Trumpa.

Waltz je sredi marca v skupinski klepet, v katerem je skupaj z obrambnim ministrom Petom Hegsethom in drugimi ministri razpravljal o napadu na jemenske hutijevce, vključil tudi urednika revije Atlantic Jeffreyja Goldberga. Kasneje je prišlo na dan, da naj bi Waltz oblikoval še najmanj 20 skupinskih klepetov za visoke državne uradnike v aplikaciji Signal, v katere je bil pomotoma vključen tudi novinar, je v začetku aprila poročal Politico.

Tarča kritik in pozivov k odstopu zaradi objave zaupnih informacij v skupinskem klepetu uradnikov vlade o napadu na Jemnu je tudi ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Ta je tovrstne informacije delil v zasebnem klepetu na Signalu, v katerega so bili vključeni njegova soproga, brat in osebni odvetnik, so konec aprila poročali ameriški mediji.

Waltza smo v Sloveniji bolje spoznali sredi marca letos, ko je kot nesprejemljivo označil načrtovano dinamiko rasti slovenskih obrambnih izdatkov. Na omrežju X je ob delitvi zapisa o tem, da naj bi Slovenija ciljna dva odstotka BDP dosegla do leta 2030, zapisal, da naj bi se to zgodilo šele 16 let po zavezi članic Nata, kar je nesprejemljivo.