Trumpove carine povzročajo kaos v ameriških pristaniščih in trgovinah

Ameriška trgovinska politika pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa, ki je uvedla visoke carine na kitajski uvoz, že povzroča resne motnje v dobavnih verigah, logistiki in maloprodaji. Po podatkih tovornega pristanišča v Los Angelesu naj bi se prihodnji teden uvoz iz Kitajske zmanjšal za 35 odstotkov, kar bo imelo neposredne posledice za ameriške potrošnike in gospodarstvo. Če se razmere ne bodo kmalu izboljšale, se bodo ZDA soočile z resno grožnjo recesije, praznimi policami in naraščajočo inflacijo.

Ta teden so iz kitajskih pristanišč ob Pacifiški obali izplule še zadnje tovorne ladje z izdelki, ki so jih kitajska podjetja odpremila pred 2. aprilom. Gre za znameniti "dan osvoboditve", ko je ameriški predsednik Donald Trump pred Belo hišo napovedal uvedbo carin skoraj vsem državam na svetu in kasneje napovedi tudi uresničil.

Že prihodnji teden bodo ameriški, pa tudi kitajski potrošniki, na lastni koži in v lastnih denarnicah občutili Trumpovo trgovinsko vojno. Police trgovin bodo bolj prazne, cene preostalih izdelkov na policah pa občutno višje, piše ameriški CNN. Na zvišanje cen in pomanjkanje zalog opozarjajo tudi večji trgovci v ZDA kot so Walmart, Target in Home Depot, če se trgovinske napetosti ne bodo kmalu umirile.

Že prihodnji teden občutno manj ladij iz Kitajske

Logika za takšne napovedi je po navedbah CNN precej preprosta. Ameriška podjetja se po uvedbi novih carin na kitajski uvoz, ki znašajo do 145 odstotkov, namreč soočajo s težko dilemo: ali naj nadaljujejo poslovanje s Kitajsko po dvakrat višji ceni, ki jo bodo morala v največji meri pokriti sama, ali pa povsem prekinejo poslovanje s kitajskimi proizvajalci.​

Pristanišče v Los Angelesu, kamor v ZDA pripluje skoraj polovica vsega uvoza iz Kitajske. Foto: Reuters Uprava tovornega pristanišča v Los Angelesu, kamor v ZDA pripluje skoraj polovica vsega uvoza iz Kitajske, napoveduje, da bo že prihodnji teden zabeležila najmanj 35-odstoten padec prihoda ladij iz Kitajske. To pomeni, da bodo trgovine v ZDA kmalu začele občutiti pomanjkanje izdelkov, saj trenutne zaloge zadostujejo le za pet do sedem tednov.

Zaradi rasti cen bo naraščala inflacija

Po predhodnih ocenah ekonomskih strokovnjakov naj bi se uvoz v ZDA v drugi polovici letošnjega leta zmanjšal za najmanj 20 odstotkov, medtem ko ameriška banka JP Morgan napoveduje, da bo uvoz iz Kitajske padel za okoli 80 odstotkov.​

"Če se padec uvoza iz Kitajske ne bo nadomestil z uvozom blaga iz drugih držav, bo prišlo do resnih motenj v dobavnih verigah, zaradi česar bodo cene izdelkov še naprej naraščale," navaja poročilo banke JP Morgan.​ Številna podjetja so po poročanju Wall Street Journala že začela preusmerjati proizvodnjo v države jugovzhodne Azije, kot so Vietnam, Kambodža in Indonezija, vendar te spremembe ne morejo v celoti nadomestiti izgube iz Kitajske.

Z rastjo cen izdelkov narašča tudi inflacija, zaradi česar pada kupna moč ameriških potrošnikov.

Peking trdi, da ZDA grabi panika

Po navedbah CNN zato ni presenetljivo, da Peking prek svojih neformalnih kanalov na družbenih omrežjih trdi, da Washington izkorišča vsako priložnost za stik z vodstvom kitajske partije glede začetka pogajanj o postopnem ukinjanju carin.​

Na drugi strani pa je Trump izjavil, da ga njegov kitajski kolega Xi Jinping nenehno kliče in prosi za dogovor o carinah, kar je Peking večkrat kategorično zanikal kot "lažno informacijo" in psihološko dimenzijo te trgovinske vojne. "Tega vojne nismo iskali, vendar smo se pripravljeni boriti do konca," so izjavili.

Trump je sicer včeraj na odprtem zasedanju svoje vlade priznal, da bo v ZDA po novem na voljo manj prodajnih artiklov, ki bodo dražji, vendar vztrajal, da bodo carine veliko bolj prizadele Kitajsko.

"Nekdo je dejal, da bodo police prazne. No, morda bodo otroci imeli dve punčki namesto 30 punčk. Morda bosta dve punčki stali nekaj dolarjev več, kot bi normalno," je Trump "odgovoril" na novinarsko vprašanje, ali je govoril o carinah s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

Trump: Za oživitev gospodarstva potrebujemo nekaj časa

Ameriška administracija za oživitev gospodarstva potrebuje nekaj časa, je v odzivu na podatke o krčenju ameriškega BDP na sredinem dogodku v Beli hiši pred poslovneži dejal Trump. Krivdo za krčenje gospodarstva v prvem letošnjem četrtletju je zvalil na svojega predhodnika Joeja Bidna. "To je Bidnovo gospodarstvo, saj smo mi administracijo prevzeli 20. januarja," je dejal Trump. "Mislim, da nam morate dati malo časa, da se premaknemo naprej," je dodal.

Ameriški BDP se je namreč po v sredo objavljeni prvi oceni ameriškega ministrstva za trgovino v prvem letošnjem četrtletju na letno prilagojeni ravni skrčil za 0,3 odstotka. Analitike je padec presenetil, pripisujejo pa ga zlasti negotovostim zaradi Trumpove trgovinske politike. Trump seveda njihove trditve zavrača.

Predelovalna industrija dodatno nazadovala

Predelovalna industrija v ZDA je po marčnem padcu aprila dodatno nazadovala. Kazalnik, ki ga izračunava Inštitut za upravljanje ponudbe (ISM), je v primerjavi z marcem upadel za 0,3 točke na 48,7 točke. Analitiki kot glavni razlog izpostavljajo negotovost zaradi Trumpove protekcionistične trgovinske politike.