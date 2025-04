Ameriški turizem na poti zloma

Hrvati si manejo roke. Prispeli so prvi uradni turistični podatki, ki kažejo, da so ZDA na poti velikega zloma. Bo od tega imelo koristi Sredozemlje, vključno s Hrvaško?

Kupu slabih novic, ki so posledica Trumpove trgovinske vojne, se je pridružila še statistika o upadu števila mednarodnih turističnih prihodov v marcu, kar je neposredno povezano z napovedjo vzajemnih carin in nadzorom priseljevanja, piše hrvaški portal Jutarnji list.

Nacionalni urad za potovanja in turizem (NTTO), agencija v okviru ameriškega ministrstva za trgovino, ki spremlja statistiko turizma, je izračunal, da je ZDA samo marca obiskalo 17 odstotkov manj zahodnih Evropejcev v primerjavi z marcem lani, kar vključuje tako poslovne kot turistične goste.

Globalno se je skupno število mednarodnih obiskovalcev ZDA v prvih treh mesecih v primerjavi z letom 2024 zmanjšalo za 3,3 odstotka, marca pa za 11,6 odstotka.

Najbolj bi jih moral skrbeti dramatičen upad na dveh največjih evropskih trgih. Tako je letos v primerjavi z lanskim marcem iz Združenega kraljestva v ZDA potovalo 14,3 odstotka manj ljudi, iz Nemčije pa kar 28,2 odstotka, kar ni presenetljivo, potem ko sta vladi obeh držav svoje državljane opozorili na tveganja potovanja v Združene države Amerike zaradi možnosti pridržanja s strani ameriških zveznih imigracijskih oblasti.

Zahodnoevropejci predstavljajo 38 odstotkov gostov

Ker je turistična poraba v ZDA eden največjih izvoznih storitvenih artiklov, so mednarodni obiski ključnega pomena za uravnoteženje trgovinskega primanjkljaja, številke o finančnih izgubah pa bi lahko bile zastrašujoče. Po zadnjih podatkih, ki jih je objavilo Ameriško potovalno združenje, je ZDA leta 2023 obiskalo približno 66,5 milijona mednarodnih obiskovalcev, ki so ustvarili 155 milijard dolarjev (136 milijard evrov) porabe, pri čemer so številni med obiskom porabili več kot 4 tisoč dolarjev (več kot 3.500 evrov).

Pred eskapado ameriškega predsednika so nekatere analize napovedovale vsaj devetodstotno letno rast turističnih prihodkov, o čemer lahko zdaj le sanjajo. Po ocenah gre za škodo v višini več kot 620 milijonov dolarjev (547 milijonov evrov), ki so jo Američani utrpeli v samo enem mesecu zaradi upada zahodnoevropskega turističnega trga. Delež Zahodnih Evropejcev v skupnem številu mednarodnih obiskovalcev je bil marca visokih 38 odstotkov, kažejo podatki NTTO.

Obseg turističnih prihodov se je marca medletno zmanjšal tudi iz Karibov (–26 odstotkov), Srednje Amerike (–24 odstotkov), Južne Amerike (–11 odstotkov), Afrike (–10 odstotkov), Oceanije (–8 odstotkov) in Azije (–1 odstotek).



Edina dva trga, od koder je marca v ZDA potovalo več turistov kot lani, sta bila Bližnji vzhod (21-odstotno povečanje) in Vzhodna Evropa (2-odstotno povečanje), ki skupaj predstavljata približno 7 odstotkov vseh obiskovalcev ZDA.



Prihodi iz Mehike po zraku so se februarja zmanjšali za 5 odstotkov, marca pa medletno za 23 odstotkov, medtem ko podatki NTTO o prihodih z avtomobili še niso na voljo.

Trenutno še narašča število poslovnih potovanj

Poslovna potovanja naraščajo, število poslovnih obiskovalcev z vsega sveta, vključno iz Evrope, je marca zraslo.

Vendar pa je ZDA kot počitniško destinacijo obiskalo 36 odstotkov manj Nemcev kot lani, 45 odstotkov manj Ircev, 25 odstotkov manj Švicarjev, 12 odstotkov manj Francozov in 31 odstotkov manj Avstrijcev. Skupni upad počitniških obiskov v ZDA iz zahodne Evrope znaša 24 odstotkov.



NTTO je Hrvaško v tej tabeli uvrstil v Zahodno Evropo in razkriva, da je bilo letos marca na počitnicah v ZDA skoraj 25 odstotkov manj hrvaških državljanov, hkrati pa so zabeležili 13-odstotno povečanje števila poslovnih potnikov. Seveda gre za majhne številke, le 915 poslovnih potovanj in okoli 2.300 potovanj za prosti čas.

ZDA beležijo dvomestno rast poslovnih potovanj iz vseh zahodnoevropskih držav, kar je logično, saj se poslovni odnosi ne prekinejo kar čez noč, a če se bo negotovost nadaljevala, bodo začela usihati tudi ta.

Država, ki odstopa od trendov, je Slovenija, ki je imela letos marca v Ameriki kar 41 odstotkov več potnikov, v vzhodni Evropi pa je to Poljska s skoraj 23-odstotno rastjo.

V ZDA že nestrpno čakajo podatke za april, hkrati pa jih skrbi, kakšna bo poletna turistična sezona. Zanimivo bo videti, kam se bodo prelile rezervacije potnikov, ki se bodo sčasoma odpovedali počitnicam v tujini in se zadovoljili s počitnicami v Evropi ali Sredozemlju.