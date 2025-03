Prvi, ki bo odletel?

Afera Signalgate, kot so jo poimenovali v ZDA, je zagotovo največji udarec za Trumpovo administracijo do zdaj. Vse bolj se maje stolček Trumpovemu svetovalcu za nacionalno varnost Michaelu Waltzu, ki je pred ameriškim vojaškim napadom na jemenske hutijevce v zaprti krog klepeta na aplikaciji Signal nevede povabil tudi novinarja. Waltz se je že zapletel v novo afero, saj je imel na plačilni aplikaciji Venmo odprt javni račun s svojim seznamom osebnih stikov. Številni ob izbruhu afere Signalgate opozarjajo tudi na dvojna merila udeležencev te afere: zdaj iščejo opravičila, zmanjšujejo pomen afere ali napadajo novinarje, pred leti pa so zahtevali sankcije proti Hillary Clinton, ki je kot zunanja ministrica za svojo e-pošto uporabljala svoj zasebni strežnik.

Med 11. in 15. marcem je skupina članov Trumpove administracije na aplikaciji Signal razpravljala o napadih ameriške vojske na položaje hutijevcev v Jemnu. Skupino je na aplikaciji Signal oblikoval Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Michael Waltz. Med klepetalci so bili med drugim ameriški podpredsednik J. D. Vance, ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ameriški zunanji minister Marco Rubio, direktorica obveščevalnih služb Tulsi Gabbard in direktor Cie John Ratcliff. Skupno je v zaupnem klepetu sodelovalo 18 članov Trumpove administracije.

Kako se je v zaupnem klepetu znašel novinar?

Zadeva ne bi prišla v javnost, če Waltz kot oblikovalec skupine iz za zdaj še nepojasnjenih razlogov (verjetno zaradi malomarnosti) v skupino najvišjih uslužbencev Trumpove administracije ne bi povabil tudi do Donalda Trumpa kritičnega novinarja in urednika medija The Atlantic Jeffreyja Goldberga. Ta se je v klepet vključil 13. marca ter je pozneje z dogodkom in vsebino klepeta tudi seznanil javnost.

Udeleženci klepeta na čelu s Hegsethom so se na izbruh afere odzvali z napadi na Goldberga in zatrjevanjem, da vsebina klepeta ni bila pomembna oziroma da niso izdajali vojaških načrtov.

Trump javno brani Waltza …

Tudi Trump jim je stopil v bran. V torek je dejal, da Waltza ne namerava odpustiti, in ga v televizijskem intervjuju branil. Dejal je, da se je njegov svetovalec za nacionalno varnost "naučil lekcijo in da je dober človek". Trdil je tudi, da je njegovega svetovalca za nacionalno varnost nepravično napadajo.

Donald Trump za zdaj javno še podpira Waltza, v zakulisju pa naj bi bil do njega zelo kritičen. Še zlasti, ker je v zaupni klepet povabil novinarja Jeffreyja Goldberga, s katerim je Trump v zelo slabih odnosih. Foto: Guliverimage

A kot piše ameriški medij Politico, je bil Trump razburjen, ko je izvedel, da je Waltz v skupinski klepet, v katerem so razpravljali o načrtih za vojaški napad, pomotoma vključil novinarja.

… zasebno pa se jezi nad njegovo neumnostjo

Trump je bil jezen, ker je bil njegov svetovalec tako neumen, in tudi sumničav, da je imel Waltz v svojem telefonu shranjeno Goldbergovo številko, so The Atlanticu anonimno povedali ljudje, ki so seznanjeni z dogajanjem. Trump je namreč v preteklosti Goldberga javno žalil.

Zaradi velike odmevnosti afere so ogorčeni tudi številni medijsko vplivni podporniki Trumpa in republikancev. Politico med drugim omenja britanskega novinarja Piersa Morgana, desničarsko vplivnico Lauro Loomer, konservativno komentatorko Tomi Lahren in desničarskega vplivneža Davida Portnoya.

Pozivi, naj Trump odpusti Waltza

Če Tomi Lahren pravi, da kljub veliki napaki ni treba nikogar odpustiti, pa Morgan omenja, da bo moral Trump nekoga hudo kaznovati. Najdlje je šel Portnoy, ki meni, da bi Trump moral odpustiti Waltza: "Trump, morda imaš rad Michaela Waltza. Imaš rad Peta Hegsetha – morda imaš rad te fante. A nekdo mora iti dol. Zame je to Michael Waltz."

Jeffrey Goldberg from The Atlantic @TheAtlantic has just released the FULL Text Message Chain.



I have provided all texts in this post and the thread below:



— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 26, 2025

Ne preseneča, da je tudi Trump postal javno vse manj naklonjen Waltzu. Med podpisom izvršnega ukaza v sredo zvečer je Waltza pogojno okrivil za afero, medtem ko je še naprej odločno branil Hegsetha: "Mislim, da je Mike Waltz rekel, da je prevzel odgovornost. Mislim, da nima (afera, op. p.) nobene zveze z nikomer drugim. Bil je Mike. Ne vem, ugibam. Vedno sem mislil, da je bil Mike." Popolno odgovornost za afero je v oddaji na Fox News prevzel tudi Waltz.

Waltz se zaplete v novo afero z občutljivimi podatki

Da bi položaj za Waltza postal še bolj neprijeten, je izbruhnila še ena afera, ki je povezana z njim in je podobno kot Signalgate primer površnega razkrivanja občutljivih podatkov. Ameriški medij Wired je v sredo objavil, da sta Waltz in Susie Wilis, vodja osebja v Beli hiši, na aplikaciji za plačevanje Venmo odprla računa, ki sta bila javna.

BREAKING LEAK:



Mike Waltz—the guy who let Jeffrey Goldberg into the Signal chat—also had his Venmo contacts set to public.

When the press reached out, he deleted them immediately.



Here’s the list before he wiped it. These are people Waltz had saved in his phone.



— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 26, 2025

Waltzev račun je vključeval njegov seznam prijateljev, na katerem je 328 oseb. Med njimi so njegovi sodelavci v Beli hiši, novinarji ter politiki. Ti podatki so seveda zanimivi za tuje obveščevalne službe. Šele ko so novinarji poslali vprašanja Waltzu, je ta svoj račun na Venmu iz javnega, torej dostopnega vsem, v sredo popoldne spremenil v zasebnega. Podobno je storila Susie Wilis.