Alcatraz leži na majhnem otoku približno dva kilometra od obale San Francisca v Kaliforniji. V njem so bili zaprti številni znani kriminalci, med njimi slavni gangster Al Capone, priča pa je bil tudi več poskusom pobegov. Zaradi visokih stroškov so ga zaprli leta 1963 po le 29 letih delovanja in je danes turistična znamenitost.

Foto: Reuters