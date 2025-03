Trump ne izključuje vojaške sile za prisvojitev Grenlandije

Predsednik ZDA Donald Trump je v sobotnem telefonskem intervjuju za NBC dejal, da obstaja "dobra možnost", da bi lahko Grenlandijo priključili ZDA brez uporabe vojaške sile, vendar je dodal: "Ne izključujem ničesar." Poudaril je pomen Grenlandije za svetovni mir in mednarodno varnost ter izrazil prepričanje, da bi ameriška priključitev otoka prispevala k stabilnosti v regiji.

Na vprašanje, kakšno sporočilo bi takšna prisvojitev tujega ozemlja poslala ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in preostanku sveta, je Trump odgovoril: "O tem res ne razmišljam. Pravzaprav me ne zanima. Grenlandija je povsem ločena tema, zelo drugačna. Gre za mednarodni mir. Gre za mednarodno varnost in moč."

Danska kritična do Vanceovih izjav

Po tem ko je ameriški podpredsednik JD Vance v petek s soprogo obiskal Grenlandijo in obtožil Dansko, da ni storila dovolj za zaščito svojega avtonomnega ozemlja, se je v soboto ostro odzval danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen. Kritiziral je Trumpovo administracijo zaradi "konfrontacijskega tona" glede Danske in Grenlandije.

Rasmussen je poudaril, da Danska že vlaga v varnost na Arktiki in ostaja odprta za nadaljnje sodelovanje z ZDA, vendar je dodal: "Odprti smo za kritiko, ampak če sem povsem iskren, ne cenimo tona, v katerem je kritika podana. Na tak način ne govoriš z bližnjimi zavezniki in sam še vedno smatram Dansko in ZDA za bližnji zaveznici," je sporočil v posnetku, objavljenem na omrežju X.

Foto: Reuters Premier tega danskega avtonomnega ozemlja Mute Egede je v odzivu poudaril, da bodo o prihodnosti Grenlandije odločali njeni prebivalci. Danska premierka Mette Frederiksen je podprla njegovo izjavo in dodala, da Grenlandija ni naprodaj.

Trumpove izjave so sprožile tudi proteste na Danskem. Več sto protestnikov se je zbralo pred ameriškim veleposlaništvom v Koebenhavnu, pri čemer so nekateri nosili transparente z napisi, kot je "Nazaj, ZDA". ​

Medtem je predsednik Vojaškega odbora Evropske unije, general Robert Brieger, predlagal možnost namestitve vojakov EU na Grenlandiji kot odgovor na Trumpove izjave. Poudaril je, da bi takšen korak lahko prispeval k stabilnosti v regiji in zmanjšal napetosti z drugimi velesilami, kot sta Rusija in Kitajska.

Trumpova ponovna izražanja interesa za Grenlandijo in njegova pripravljenost uporabiti vojaško silo za dosego tega cilja so tako povzročila mednarodno zaskrbljenost in dodatno zapletla odnose med ZDA, Dansko in Grenlandijo.​