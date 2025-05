Ima svojega favorita

Trump je fotografijo objavil po tem, ko se je pred dnevi šalil, da bi rad postal naslednji papež. Na novinarsko vprašanje, kdo bi po njegovem mnenju moral biti novi papež, je Trump odgovoril: "Rad bi bil papež. To bi bila moja prva izbira." Nadaljeval je, da nima favorita, in dodal, da je v New Yorku zelo dober kardinal. Pri tem je imel verjetno v mislih nadškofa Timothyja Dolana.

Donald Trump shares photo of himself as Pope. pic.twitter.com/jxHCft9vob — Pop Base (@PopBase) May 3, 2025



Ameriški predsednik se je prejšnji teden udeležil pogrebne slovesnosti za papeža Frančiška, kar je bilo tudi njegovo prvo potovanje v tujino po vrnitvi v Belo hišo.

Konklave za izbor naslednika papeža Frančiška se bo začel 7. maja. Glasovanje lahko traja tudi več dni, v tem času kardinali elektorji nimajo stika z zunanjim svetom. Novega poglavarja Cerkve izbirajo kardinali, ki so mlajši od 80 let. Kandidat pa mora zbrati najmanj dvotretjinsko večino.