V izjavi za AFP so pri Disneyju povedali, da bodo še naprej ščitili svoje "pravice do sodobnejših različic Mikija Miške in drugih del, ki so še vedno predmet avtorskih pravic". Foto: Guliverimage

Skoraj stoletje po svojem debiju na velikih platnih bo Miki Miška v ponedeljek postal javna last, kar pomeni, da ne bo več zaščiten z zakonodajo o intelektualni lastnini in bo postal dostopen javnosti brez omejitev. Hkrati se bodo takrat odprla vrata za morebitne predelave, nove projekte, adaptacije in tudi pravne bitke z Disneyjem.

Avtorske pravice za kratko, črno-belo animacijo iz leta 1928 z naslovom Parnik Vili, ki je občinstvu prvič predstavila lik nagajivega miška in je postal simbol ameriške pop kulture, po ameriški zakonodaji potečejo po 95 letih. 1. januarja 2024 bo tako Miki Miška postal javna last, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

In dodaja, da bo od prihodnjega leta vsakdo lahko zdaj prosto kopiral, delil, ponovno uporabil in prilagodil Parnik Vili in še eno Disneyjevo animacijo iz leta 1928 z naslovom Nora leta ter zgodnje različice likov, ki se pojavljajo v njih, vključno z Mikijem Miško in Mini.

Poznejše različice filmov niso v javni lasti

Bistveno opozorilo pa je, da poznejše različice likov, kot so tiste v filmu Fantazija iz leta 1940, niso v javni lasti in jih še vedno ne bo mogoče kopirati brez dovoljenja Disneyjevih odvetnikov.

Datum je pomemben za številne, od filmskih ustvarjalcev do oboževalcev in odvetnikov za intelektualno lastnino do direktorjev Disneyja, ki so v preteklosti lobirali za spremembo zakonodaje, s katero bi v ZDA podaljšali rok za avtorske pravice. "To je zelo simboličen, težko pričakovan trenutek," je dejala direktorica Centra za proučevanje javne domene na ameriški univerzi Duke Jennifer Jenkins. Umetniki bodo zdaj lahko na primer ustvarili različico Parnika Vili, ki bo ozaveščala o podnebnih spremembah in v kateri bo ladja Mikija Miške nasedla na suhi rečni strugi, ali feministično različico, ko bo krmilo prevzela Mini, je dodala Jenkinsova.

Če so avtorske pravice potekle, to ne velja za blagovno znamko

Avtorske pravice preprečujejo nezakonito kopiranje ustvarjalnega dela, na primer knjig, filmov in likov, in potečejo po določenem času. Blagovne znamke ščitijo izvor dela in preprečujejo, da bi kdo drug naredil izdelek, ki bi lahko potrošnike zavedel, da mislijo, da gre za delo izvirnega avtorja. Podaljšati jih je mogoče neomejeno, še dodaja AFP.

