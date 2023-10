Vlak z evroposlanci namesto v Strasbourg prispel v Disneyland

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlak je danes zapustil postajo v Bruslju in šel prek Pariza, kjer se je pomotoma usmeril proti kraju Marne la Vallee Chessy, kjer je Disneyland, zaradi česar je nastala 45-minutna zamuda. Foto: Reuters

Vlak z več sto evropskimi poslanci in zaposlenimi v Evropskem parlamentu je danes pomotoma prispel v pariški Disneyland, potem ko je ubral napačno smer na poti do Strasbourga. Tam se danes začenja plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Pomota je že povzročila številne odzive in šaljive komentarje.