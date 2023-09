Evroposlanci sprejeli zakon za povečanje uporabe energije iz obnovljivih virov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ta direktiva dokazuje, da je Bruselj lahko nebirokratski in pragmatičen," je v odzivu po sprejetju zakonodaje med drugim dejal nemški poslanec Markus Pieper (PPE).

Poslanci Evropskega parlamenta so danes podprli predlog posodobljene direktive, v skladu s katero naj bi se delež energije iz obnovljivih virov do leta 2030 v EU povečal na 42,5 odstotka. Države članice pa si morajo prizadevati, da bi dosegle cilj 45 odstotkov.

Kot poudarjajo v Evropskem parlamentu, bo nova zakonodaja tudi pospešila postopke za izdajo dovoljenj za nove proizvodne enote, ki izkoriščajo energijo iz obnovljivih virov, kot so sončni paneli in vetrne turbine.

Članice imajo za odobritev teh enot na voljo največ 12 mesecev, če se te nahajajo na tako imenovanih namenskih območjih za obnovljive vire energije. Na drugih območjih pa postopek ne bi smel trajati dlje kot 24 mesecev.

V prometnem sektorju naj bi z uvedbo energije iz obnovljivih virov do leta 2030 dosegli 14,5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer z uporabo večjega deleža naprednih biogoriv in večjo kvoto za goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, kot je vodik.

Poslanci so se tudi zavzeli, da države članice določijo okvirni cilj za inovativno tehnologijo, ki uporablja obnovljive vire energije, v višini vsaj pet odstotkov novih nameščenih zmogljivosti za energijo iz obnovljivih virov. Zahtevajo tudi strožja merila glede uporabe biomase.

Pred uveljavitvijo morajo nova pravila, o katerih sta se marca dogovorila Evropski parlament in Svet EU, potrditi še države članice, so sporočili v Evropskem parlamentu.

Gre za del zakonodaje iz svežnja Pripravljeni na 55, ki obstoječo podnebno in energetsko zakonodajo prilagaja novemu cilju EU, da bi se emisije toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšale za najmanj 55 odstotkov.

Gospodinjstva bodo plinsko peč zamenjala s toplotno črpalko

Tudi v Sloveniji se te dni nadaljuje razprava o osnutku zakona o energetski politiki, ki prinaša kar nekaj pomembnih sprememb. Med drugim bo v novogradnjah in strnjenih naseljih prepovedoval ogrevanje z nekaterimi energenti – plinom, premogom ali kurilnim oljem. Raba obnovljivih virov bo imela prednost pred rabo neobnovljivih virov energije, saj je cilj zakona prehod v nizkoogljično družbo. Več o tem, kaj prinaša novi zakon, si lahko prebere spodaj.