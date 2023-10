Evropski parlament sprejel izhodišče za pogajanja o aktu o svobodi medijev

Evropski poslanci so predlog akta, ki ga je 7. septembra potrdil pristojni parlamentarni odbor, danes sprejeli s 448 glasovi za, 102 proti in 75 vzdržanimi.

Poslanci želijo prepovedati vse oblike vmešavanja v uredniške odločitve medijev in preprečiti zunanje pritiske na novinarje, kot je siljenje v razkritje virov. Uporaba vohunske programske opreme je glede na sprejeti predlog upravičena le kot skrajni ukrep, če jo odredi neodvisen pravosodni organ za preiskavo hudega kaznivega dejanja.

Evropski odbor za medijske storitve bi bil neodvisen od Komisije

Vsi mediji bi glede na predlog zakonodaje morali objaviti informacije o svoji lastniški strukturi ter poročati o sredstvih, ki jih dobijo od držav, tudi od nečlanic Unije.

Akt o svobodi medijev naj bi velikim spletnim platformam preprečil vmešavanje v medijske vsebine. Parlament med drugim poziva, da bi v ta namen vzpostavili mehanizem za upravljanje nalogov za odstranitev vsebin.

Z novo zakonodajo bo ustanovljen Evropski odbor za medijske storitve. Evropski poslanci želijo, da bi bil neodvisen od Evropske komisije. Zavzemajo se tudi za neodvisno skupino strokovnjakov, ki bi predstavljala medijski sektor in civilno družbo ter svetovala novemu odboru.

Jourova upa, da se bodo pogajanja končala še letos

V dopoldanski razpravi pred glasovanjem so evroposlanci večinoma podprli predlog akta o svobodi medijev in poudarjali pomen neodvisnega novinarstva za zaščito demokracije, poslanci iz skrajne desnice pa so menili, da gre za vmešavanje Evropske komisije v medije. Slovenska evropska poslanka Romana Tomc je med drugim na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter) spomnila na dogajanje na RTV Slovenija.

Independent journalism is a cornerstone of healthy democracies!



Today @Europarl_EN will vote on the Media Freedom Act@IJoveva: "It is the most decisive step we can take at the moment to ensure freedom of the media. No one should be afraid of it, except those who undermine it." pic.twitter.com/RLbkIRjONi — Renew Europe (@RenewEurope) October 3, 2023

Po današnjem sprejetju stališča parlamenta se lahko začnejo pogajanja s Svetom EU o končnem besedilu akta. Svet EU je svoje stališče sprejel junija 2023. Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je v današnji razpravi s poslanci izrazila upanje, da se bodo pogajanja o aktu končala še letos.

Pomembno vlogo pri pogajanjih ima sicer slovenska evroposlanka Irena Joveva (Renew/Svoboda), ki je poročevalka v senci za akt o svobodi medijev.