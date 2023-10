Finančno stanje RTV katastrofalno, prejšnje vodstvo za izplačilo plač najemalo kredite

Vodstvo RTV Slovenija je na novinarski konferenci predstavilo stanje zavoda, kakršno je bilo ob primopredaji. Kot je pojasnil predsednik uprave Zvezdan Martič primopredaje poslov s prejšnjim vodstvom RTV Slovenija, praktično niso imeli, naleteli so celo na zaklenjene pisarne.

"V komisijsko pisarno smo morali vdreti. Pričakalo nas je na stotine neplačanih računov in nepodpisanih pogodb. Prejšnje vodstvo je zadnjih mesecev zadrževalo dokumente. Verjetno tudi z namenom, da bi poslovanje izgledalo boljše, kot je bilo, a tudi, kot se je izkazalo, da bi bilo nam težje," je povedal Martič in dodal, da je bila finančna situacija bistveno slabša, kot so jo prikazovali.

Po besedah predsednika uprave Zvezdana Martiča je finančno stanje javnega zavoda RTVS zelo slabo, zato računajo na pomoč vlade in ministrstva za kulturo. Foto: STA

O kadrovski problematiki je spregovorila vodja kadrovske službe Tina Gruden Marucelj in izpostavila veliko povečanje števila zaposlenih, ki jim je priznana večopravilnost. Poleg tega se je povečalo tudi število tistih, ki jim priznavajo povečan obseg dela, kar pomeni tudi do 20 odstotkov višjo plačo. Stroški dela so tako najvišji stroški, ki jih ima RTVS, in pomembno vplivajo na poslovanje javnega zavoda.