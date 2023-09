Novinarji TV Slovenija ostro proti bivši odgovorni urednici

Aktiv novinarjev informativnega programa TV Slovenija se je ostro odzval na pismo, ki ga je zdaj že nekdanja odgovorna urednica informativnega programa TVS Jadranka Rebernik poslala svoji sedanji naslednici, v.d. odgovorne urednice Poloni Fijavž. Rebernikova je bila v pismu kritična do določenih kadrovskih menjav in domnevnega pogroma nad nekaterimi novinarji. V Aktivu novinarjev pa so opozorili, da je bila to praksa prejšnjega vodstva RTVS, pri čemer da je sodelovala tudi Rebernikova oz. tovrstnih kršitev in pritiskov ni preprečila.

"Politična čistka"?

V zadnjih dneh so se na TV Slovenija zgodile določene zamenjave na voditeljskih in uredniških položajih. Med drugim osrednje informativne oddaje (in tudi Odmevov) ne bodo več vodili novinarji Valentina Plaskan, Luka Svetina in Nejc Krevs, oddaja Arena, ki sta jo vodila Igor Pirkovič in Vida Petrovčič, pa se je preoblikovala v oddajo Arena, Pogled Naprej in jo po novem vodita Elen Batista Štader in Jan Novak.

Jadranka Rebernik, ki je bila za odgovorno urednico informativnega programa TV Slovenija kljub nasprotovanju velikega dela uredništva imenovana v času tretje vlade Janeza Janše, je s položaja prejšnji teden odstopila sama. Z njenim odstopom je mandat potekel tudi urednikoma Kseniji Koren in Martinu Nahtigalu. Nova vršilka dolžnosti odgovorne urednice pa je postala Polona Fijavž, donedavna dopisnica TV Slovenija iz Berlina.

Luka Svetina je na TVS prišel iz Nove 24 TV v času tretje Janševe vlade. Foto: Bojan Puhek

Fijavž je nato sprejela nekaj kadrovskih potez, ki so močno razburili predvsem politično desnico, češ da gre za "politični pogrom" nad "desnimi novinarji". Plaskan, Svetina in Krevs sicer niso bili med tistimi novinarji, ki so pod prejšnjim vodstvom nacionalke zaradi pritiskov stavkali več kot leto dni.

Svetina je sicer na TVS prišel iz Nove 24 TV, ki je v lasti številnih vodilnih članov stranke SDS in velja za očitno strankarski medij, znan tudi po svojih politično motiviranih napadih na drugače misleče, Plaskan pa je na TVS prišla iz Planet TV. Oba sta takoj prevzela pomembna voditeljska položaja, prvi v Odmevih, druga v osrednjem Dnevniku, čeprav glede na uveljavljeno prakso nista imela dovolj izkušenj. Napredoval je tudi Krevs, medtem ko so bili nekateri uveljavljeni novinarji umaknjeni z voditeljskih mest oz. jim je bil zmanjšan njihov čas med kamerami. Med slednjimi je bila tudi omenjena Elen Batista Štader, pa Saša Kranjc, Tanja Gobec ... da ukinitve priljubljene oddaje Studio City z Marcelom Štefančičem niti ne omenjamo.

Nevidna (bivša) odgovorna urednica spregovori

Sinoči je na spletnih družbenih omrežjih završalo, ker je Plaskan očitno potrebovala zdravniško pomoč, nekdo od njenih kolegov pa je njeno stisko posnel in poslal enemu od desničarskih portalov. Rebernikova je nato Fijavževi poslala pismo, v katerem jo je pozvala, naj "uporabi ves svoj vpliv in ustavi pogrom nad sodelavci in sodelavkami, prekine z menjavami, ki niso nujne oziroma jih anulira, poskrbi, da posamezniki v desku in redakcijah prekinejo s šikaniranjem, nesramnimi pripombami o videzu ali izkušnjah nekaterih novinark, in voditeljic, pritlehnimi zapisi o prišlekih in da vsi v Informativnem programu končno začnejo delati".

Dodala je, da je bila "v dvajsetih letih edina odgovorna urednica, ki ji je uspelo v mandatu dvigniti gledanost oddaj Informativnega programa." Sicer v prejšnjem mandatu, od katerega pa se je morala leta 2018 predčasno posloviti, ker jo je tedanji generalni direktor RTVS Igor Kadunc razrešil.

Aktiv novinarjev: Gre za presenetljivo pisanje nekdanje odgovorne urednice

V Aktivnu novinarjev informativnega programa TV Slovenija so v odziv na pismo, ki ga je Rebernikova poslala Poloni Fijavž, danes pripravili spodnje sporočilo za javnost (objavljamo ga v celoti):

Spoštovani!



Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija je z začudenjem prebral elektronsko sporočilo nekdanje odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik. Rebernik v njem poziva v. d. odgovorne urednice Polono Fijavž naj uporabi svoj vpliv in ustavi pogrom nad sodelavci, prav tako bi po njenem mnenju morala prenehati z menjavami (najverjetneje so mišljena uredniška in voditeljska mesta), ker da je to naloga urednikov v polnem mandatu. Te odločitve naj bi namreč pripeljale do tega, da se je ena od sodelavk TV Slovenija včeraj slabo počutila in je potrebovala zdravniško pomoč.



Pisanje je presenetljivo predvsem zato, ker kolektiv že vsaj dve leti opozarja na preobremenjenost, šikaniranje in nesramne pripombe nekdanje urednice in nekdanjega vodstva RTV-ja, ki so pripeljali do marsikaterega obiska reševalnega vozila v prostorih Kolodvorske 2 ali obiska naših sodelavcev na urgenci. Kolegi in kolegice so zaradi izčrpanosti, slabih delovnih pogojev in podhranjenosti kolektiva med delom v desku omedlevali, a nadrejeni niso ukrepali, težave v uredništvu so ignorirali tudi na zadnjem sestanku 8. septembra 2023.



Za lažjo predstavo želimo javnost obvestiti o najhujših primerih, ki jih v uredništvu Informativnega programa TV Slovenija že skoraj dve leti doživljamo zaposleni. Mnogi so zaradi pritiskov, šikaniranj, diskreditacij in ponižanj tudi zboleli, izgoreli ali pa podali odpovedi delovnega razmerja.



Jadranka Rebernik je kot v. d. odgovorne urednice dolgoletni voditeljici Dnevnika na božični večer leta 2022 poslala elektronsko sporočilo, v katerem jo je obvestila, da oddaje ne vodi več.



Dolgoletni uredniki in voditelji Dnevnika in Odmevov so brez pogovora iz elektronskega sporočila s planov dela izvedeli, da so bodisi umaknjeni ali pa se jim je drastično znižalo število oddaj. Čeprav je Jadranka Rebernik od nekaterih dobila pisno prošnjo za obrazložitev, jim na sporočilo še do danes ni odgovorila. V uredništvu je bila nekdanja urednica Jadranka Rebernik tudi zelo redko prisotna.



Projektov parlamentarnih volitev v Sloveniji ni vodila, kot je to pričakovano, in je voditelje in novinarje puščala v popolni negotovosti. Dela so jim bila dodeljena tik pred zdajci.



Večkrat je še isti dan sporočila, da bodo na sporedu tudi Odmevi Plus. Šlo je za daljšo, 50 minutno oddajo. Ob daljšanju oddaje dela ni zorganizirala, vse je prepustila obstoječi ekipi.



Spomnimo še na primer oddaje Tarča, ko je voditeljica v interni komunikaciji odgovorno urednico Rebernik prosila, naj ustavi posege, pritiske zunanjih ljudi na urednikovanje oddaje. Namesto da bi zaščitila zaposlene pred pritiski nekoga, ki nenehno blati ugled novinarjev in RTV-ja, je interno komunikacijo poslala tistemu, ki blati, Bojanu Požarju. O prošnji je bil obveščen tudi takratni direktor TV Uroš Urbanija, ki ni ukrepal, Bojan Požar pa z žalitvami zaposlenih na RTV-ju nadaljuje še danes.



Jadranka Rebernik je za urednico Zunanjepolitične redakcije imenovala osebo popolnoma brez tovrstnih izkušenj ali predhodnega ukvarjanja z zunanjo politiko, čeprav je redakcija predlagala osebo, ki bi lahko uredništvo prevzela.



Nekdanja odgovorna urednica se na šikaniranja zaposlenih nekdanjega direktorja Televizije Uroša Urbanije na družbenih omrežjih, medijih in v internih postopkih ni odzivala in jih pred napadi ni zaščitila, čeprav smo jo kot Aktiv na to večkrat opozorili in pozvali, naj ukrepa. Taki napadi so povzročili številne, pogoste stiske zaposlenih.



Jadranko Rebernik so novinarji prosili, naj zaščiti voditeljico, ki je bila žrtev verbalnega nasilja s strani urednika oddaje. Kljub temu, da je urednik v kazenskem postopku, nekdanja odgovorna urednica ni storila ničesar, da bi voditeljico zaščitila.



Kot članica dopisniške komisije je v negotovosti puščala dopisnike v tujini, ki tudi en mesec pred koncem mandata niso vedeli, ali jim bodo mandate podaljšali. Ob zdravju naših dopisnikov je bilo ogroženo tudi šolanje njihovih otrok.



To je le nekaj konkretnih primerov, na katere je Aktiv ves čas opozarjal, nekdanja odgovorna urednica pa za izboljšanje delovnih pogojev in preprečitev zdravstvenih težav podrejenih ni storila ničesar. O profesionalnih standardih in odločitvah pa zgovorno govori podatek, da je bila Jadranka Rebernik na Novinarskem častnem razsodišču obsojena, da je kršila 4. člen novinarskega kodeksa ter da je s spreminjanjem vsebine in pomena enega od prispevkov vanj posegala na način cenzure. Pod njenim vodenjem je gledanost drastično padla.



Članice in člani Aktiva smo prav zaradi napisanih izkušenj zadnjih let in splošne rizičnosti novinarskega poklica in vsakodnevnega stresa, še posebej tenkočutni do zdravstvenih težav kolegic in kolegov, hkrati pa tudi skrajno zadržani do javnega objavljanja novic in še zlasti fotografij ali posnetkov, ki jih kažejo v stiski. Sodelovanje poklicnih novinark in novinarjev RTV Slovenija v tovrstnem početju ostro obsojamo kot izraz neprofesionalnosti in nekolegialnosti.



Kolegici seveda želimo čimprejšnje in čim boljše okrevanje ter upamo, da se bo v kolektivu v prihodnje čim bolje počutila.

Objavljamo tudi neposredni odgovor aktiva Jadranki Rebernik:

Spoštovana Jadranka,



veseli smo tvojega poziva, naj v. d. odgovorne urednice uporabi svoj vpliv, ker ga ti žal nisi, čeprav smo to od tebe pričakovali in te k temu tudi pozivali. Še na zadnjem sestanku DIO v desku smo te prosili, da ukrepaj, ker so sodelavci na robu. Tudi Valentina Plaskan je imela že v preteklosti težave in ni edina. Res tega nisi vedela in se odzivaš šele zdaj?



S svojim vodenjem si Informativni program pripeljala do razpada. Številne bolniške v tvojem mandatu so bile točno to, kar si napisala. Plod šikaniranja, pritlehnih tvitov in pritiskov, tudi direktorja televizije Uroša Urbanije. Pa jih nisi ustavila. Si bila večno odsotna urednica in nisi opazila, kako se ljudje v desku in na terenu lomijo pod pritiskom tvojih politično pripeljanih urednikov. Tudi osebe v kazenskem postopku zaradi domnevnega nasilja nad sodelavko nisi umaknila, da bi zaščitila žrtev.



Veliko je nenapisanih pravil, so pa tudi takšna, ki zavezujejo. Recimo večinska podpora uredništva, ki si ga kljub temu, da podpore nisi imela, prevzela. Ne gre za politiko, gre za profesionalna načela novinarskega poklica in tudi tokrat nisi mogla mimo žaljivke "aktivisti". S tem to neokusno polemiko končujemo.



Valentini Plaskan želimo čim prejšnje okrevanje in vrnitev v uredništvo Informativnega programa.

Odzvala pa se je tudi v.d. odgovorne urednice Polona Fijavž:

Posegi v zasebnost naših zaposlenih so nesprejemljivi



Z veliko človeškega in kolegialnega sočutja spremljam zdravstveno stisko, v kakršni se je znašla novinarka Informativnega programa TV Slovenija.



Javna objava posnetka novinarke v trenutku očitne zdravstvene stiske me je izjemno pretresla. Žal mi je, če se je to zgodilo znotraj hiše in brez njenega privoljenja. Nedopustno je, če se zdravje zaposlenih zlorablja, dostojanstvo vsakega zaposlenega je nedotakljivo.



Novinarji Informativnega programa in drugi zaposleni na Televiziji Slovenija delujejo v zelo stresnih razmerah in so pod velikimi obremenitvami in pritiski. Na zelo slabe pogoje dela, slabo vodenje, diskriminacijo, politične napade, tudi diskreditacije in kolektivni mobing v preteklosti, kolektiv Informativnega programa javno opozarja že skoraj dve leti. Mnogi zaposleni so bili zaradi izgorelosti več mesecev bolniško odsotni, okoli 20 novinarjev je podalo odpovedi delovnega razmerja. Tudi v preteklosti je že posredovala nujna medicinska pomoč.



Zaradi neprofesionalnega kadrovanja in vodenja Informativnega programa so novinarji tudi razglasili stavko, njihove zahteve pa niso bile slišane, niti upoštevane.



Spoštljivi medčloveški odnosi in zaupanje so ključni za profesionalno delovanje uredništva, vsakega kolektiva, ki je pri svojem delu soodvisen od dela drugega.



Upam, da si bodo številni kolegi, ki so imeli v preteklem letu in pol zdravstvene težave opomogli, mi v uredniškem odboru pa bomo po najboljših močeh poskrbeli, da bomo njihove obremenitve prilagodili in se o odpravljanju razlogov zanje pogovarjali in dogovarjali sproti. Ob tem pozivam tudi javnost, naj spoštujejo dostojanstvo zaposlenih in se vzdržijo diskreditacij ter sovražnih sporočil.



Kot vršilka dolžnosti odgovornega urednika Informativnega programa 1. programa TV SLO bom, če bom prejela večinsko podporo uredništva ob jutrišnjem izrekanju, pred tovrstnimi šikaniranji zaščitila vsakega zaposlenega in skupaj z uredništvom poskrbela za normalizacijo.

Rok za prijavo na direktorske položaje na RTVS je potekel, kdo vse se je prijavil?

V četrtek bodo sicer na TVS izvedli tudi glasovanje uredništva o imenovanju Polone Fijavž na položaj, kar bi sicer po mnenju Društva novinarjem moralo biti izvedeno še pred njenim imenovanjem, četudi zgolj na položaj vršilke dolžnosti. Kdo bo odgovorni urednik s polnim mandatom pa bo treba počakati še na imenovanje direktorjev televizije, radia in multimedijskega centra.

Ponovljeni razpis za te položaje se je sicer iztekel danes opolnoči, znana pa so že imena prijavljenih. Po informacijah časnika Večer se za direktorski položaj na TV Slovenija poteguje Ksenija Horvat, javni radio bi vodila Mirko Štular in Darja Groznik, področje digitalnih vsebin pa kot direktorica Kaja Jakopič, ki trenutno opravlja delo vršilke dolžnosti vodje Multimedijskega centra RTV Slovenija.

Aktiv novinarjev Radia Slovenija, Aktiv novinarjev informativnega programa TV Slovenija in Aktiv MMC so medtem vse kandidate za direktorska mesta že pozvali, da v luči transparentnosti javno objavijo svoje kandidature oziroma programe in vizije delovanja na mestih, za katera so se prijavili.

Vodja EPP Manfred Weber novo vodstvo TV Slovenija obtožil odpuščanja, ki pa ga ni bilo

Dogajanje na RTVS sicer dobiva tudi že "evropske dimenzije". Potem ko so se pritožili trije evropski poslanci iz Slovenije, člani Evropske ljudske stranke (EPP) Romana Tomc, Milan Zver (oba SDS) in Franc Bogovič (SLS), se je na družbenem omrežju X oglasil tudi vodja EPP Manfred Weber:

In a democracy, plurality of media is a strength not a threat! Seeing journalists, editors and directors fired overnight from the Slovenian national broadcaster, @RTV_Slovenija is alarming. We call upon the @VeraJourova to act immediately. We will not tolerate double standards. — Manfred Weber (@ManfredWeber) September 27, 2023

"V demokraciji je pluralnost medijev moč, ne pa grožnja. Odpuščanje novinarjev, urednikov in direktorjev na slovenski nacionalni Radioteleviziji Slovenija čez noč je skrb vzbujajoče. Evropsko komisarko Vero Jourovo pozivamo k takojšnjemu ukrepanju. Ne bomo tolerirali dvojnih standardov."

Na TV Slovenija za zdaj v nasprotju z navedbami Webra sicer niso odpustili nikogar, je pa bil že pred več kot mesecem dni razrešen vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija Uroš Urbanija.