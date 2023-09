Luka Svetina ne bo več voditelj Odmevov, Plaskan ne bo več vodila Dnevnika

"Danes me je v. d. odgovorne urednice obvestila, da name ne računa več kot voditelja Odmevov, ostajam pa del informativnega programa," je danes na svojem X-računu (nekdanjem Twitterju) sporočil Luka Svetina ter dodal, da bo svoje novinarsko poslanstvo še naprej opravljal po svoji vesti in stremel k objektivnosti, prejšnjemu vodstvu se je zahvalil za priložnost, voditeljici Odmevov Rosviti Pesek pa za pomoč.

Danes me je v.d. odgovorne urednice obvestila, da name ne računa več kot voditelja Odmevov, ostajam pa del info programa. Hvala prejšnjemu vodstvu za priložnost in @RosvitaP za pomoč. Svoje novinarsko poslanstvo bom še naprej opravljal po svoji vesti in stremel k objektivnosti. — Luka Svetina (@LukaSvetina) September 22, 2023

Poleg Svetine pa se po poročanju nekaterih medijev od vodenja Dnevnika poslavlja tudi Valentina Plaskan Jordan. Oba, tako Svetina kot Plaskan, sta z delom na TV Slovenija začela po prihodu zdaj že nekdanjega direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije. Pred prihodom na RTV je Svetina delal kot novinar Nove24TV, Plaskan pa je novinarsko delo opravljala na Planet TV.

Valentina Plaskan ne bo več voditeljica Dnevnika. Foto: Ana Kovač

Novo vodstvo, ki ga je pred kratkim prevzela v. d. odgovorne urednice Polona Fijavž, se je odločilo tudi za spremembo pri oddaji Arena. Odslej se bo nova oddaja imenovala Arena, pogled naprej in bo, kot so zapisali na RTV, "nadaljevanje dosedanje oddaje z jasnim vsebinskim fokusom, do konca leta usmerjenim v odpravljanje posledic vremenskih katastrof".