Zakaj Martič na čelu Radia Slovenija ne vidi več Štularja?

Na razpis za direktorja Radia Slovenija sta se prijavila Darja Groznik in Mirko Štular. Zaenkrat še ni znano ali bodo na RTVS razpis morali ponoviti, saj je večina prijavljenih kandidatov, tudi Groznikova in Štular, oddala nepopolne prijave.

Na razpis za direktorja Radia Slovenija sta se prijavila Darja Groznik in Mirko Štular. Zaenkrat še ni znano ali bodo na RTVS razpis morali ponoviti, saj je večina prijavljenih kandidatov, tudi Groznikova in Štular, oddala nepopolne prijave. Foto: STA

Poleg dosedanjega direktorja Radia Slovenija Mirka Štularja je kandidaturo za direktorico javnega radia vložila tudi Darja Groznik, ki se je, kot je sama povedala za Večer, na razpis prijavila po razgovorih s predsednikom uprave Zvezdanom Martičem. Groznikova tako zaradi Martičeve podpore velja za favoritinjo, možnost menjave na čelu radia pa je veliko presenečenje, saj mreža šestih postaj radia Slovenija v času Štularja beleži rekordno poslušanost in tudi visoko stopnjo zaupanja, poleg tega Štular uživa široko podporo zaposlenih. Ob tej informaciji je na radiu završalo, to, da je Groznikova sama priznala, da je dogovorjena s predsednikom uprave, pa meče izjemno slabo luč na razpisni postopek. Kaj se dogaja na nacionalki, smo želeli preveriti pri Martiču, a se na naše klice ni odzval, Groznikova pa na vprašanja ni želela odgovarjati.

Prejšnji petek se je iztekel rok za prijavo na razpise za direktorska mesta na Televiziji in Radiu Slovenija ter za mesto direktorja digitalnih vsebin MMC. Glavna kandidatka za vodenje televizije je nekdanja novinarka in urednica informativnega programa Ksenija Horvat, trenutna začasna vodja multimedijskega centra Kaja Jakopič bo najverjetneje prevzela mesto direktorja digitalnih vsebin, za mesto na čelu javnega radia pa se bosta pomerila dosedanji direktor Mirko Štular in Darja Groznik, nekdanja radijska novinarka, voditeljica in urednica, ki je zadnjih deset let predsedovala Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Kandidat za vse tri položaje je po poročanju portala N1 tudi prejšnji generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough.

Danes je sicer N1 poročal, da naj bi bile prijave kandidatov za direktorska mesta nepopolne, edino popolno prijavo pa naj bi oddala Natalija Gorščak, ki se poteguje za direktorico digitalnih vsebin. Sporna naj bi bila sicer dokazila o izobrazbi; kandidati bi morali predložiti originale oz. overjene kopije, ne pa zgolj kopij.

Kaj to pomeni, kaj bo s prijavo Gorščakove in ali bodo razpisa za direktorja Televizije Slovenija in direktorja Radia Slovenija morda ponovili ali pa kandidate pozvali k dopolnitvi prijav, smo preverili na RTVS.

Kot so sporočili, je za delovno mesto direktorja TV Slovenija prispelo šest prijav, za delovno mesto direktorja Radia Slovenija so prispele štiri prijave, za delovno mesto direktorja za digitalne vsebine pa tri. "Uprava se v delo razpisne komisije ne vpleta, saj je ta pri svojem delu samostojna. Uprava deluje po načelu glasovanja. Glede kandidatov se bo vsak član uprave odločal po svoji vesti. Soglasje k imenovanju predlagane/ga kandidata/ke pa morajo dati tudi Svetniki RTV Slovenija," so še zapisali v odgovoru.

Neuradno smo uspeli izvedeti, da trenutno poteka seja uprave, na kateri najverjetneje razpravljajo prav o tem.

Kot je Groznikova sama priznala, se je za kandidaturo za direktorico javnega radia odločila po razgovorih s predsednikom uprave RTVS Zvezdanom Martičem in najverjetnejšo novo direktorico televizije Horvatovo in da se brez tovrstnih pogovorov zagotovo ne bi prijavila. Za mesto direktorice radia se je po neuspelem poskusu leta 2011 in 2019 zdaj prijavila že tretjič. Groznikovo smo poklicali, a na naša vprašanja ni želela odgovarjati.

Zakaj bi menjal nekoga, ki dobro dela?

Možnost menjave na čelu radia je veliko presenečenje, saj javni radio pod trenutnim vodstvom dosega rekordno poslušanost, Štular pa uživa široko podporo zaposlenih. Tega pa ne moremo trditi za Groznikovo, ki je bila zaradi nezadovoljstva zaposlenih nazadnje z uredniškega mesta na radiu razrešena, očitajo ji konfliktnost in nekompetentnost za prevzem direktorskega mesta.

Da je vse skupaj vnaprej dogovorjeno, meče slabo luč na razpisni postopek in poraja vprašanja o transparentnosti delovanja predsednika uprave RTVS. Po informacijah vira, ki želi ostati neimenovan, si Martič kljub dobrim rezultatom in zadovoljstvu zaposlenih želi zamenjati Štularja, o njegovih pogovorih z Groznikovo pa da ostali člani uprave niso bili obveščeni.

Ni skrivnost, da Groznikova uživa Martičevo podporo, kako velika je ta, pa se bo pokazalo v primeru, če bo glasovanje štirih članov uprave izenačeno in bo nato odločilen glas predsednika uprave Martiča.

Martič se na naše klice in sporočila ni odzval, medtem ko Štular zaenkrat zadeve še ne želi komentirati.

Kadunc: Dobil sem občutek, da je že vse odločeno

O dogajanju na RTV Slovenija se je na družbenem omrežju Facebook razpisal tudi nekdanji generalni direktor RTVS Igor Kadunc. On je leta 2019 izbiral med prijavljenima kandidatoma za direktorja radia, Groznikovo in Štularjem ter zadnjega predlagal programskemu svetu.

"Ko sem bil leta 2019 jaz v vlogi tistega, ki je moral enega izmed kandidatov predlagati programskemu svetu, sem se pogovarjal z obema, pa nobenemu nisem ničesar obljubil ali podal svojega mnenja. Predlog za Mirka Štularja mi sploh ni bilo težko podati, kajti po neuradnih pogovorih z mnogimi poznavalci radia mi je bilo jasno, da ima Mirko znotraj radia skoraj plebiscitarno podporo. Darja pač ne! Naj bi pa imela že takrat zagotovljeno zunanjo podporo. Naj dodam, da se o svojem razmišljanju in odločitvi nisem pogovarjal z nobenim članom programskega sveta, kaj šele politikom. Ko sem bil danes na RTV, pa sem dobil občutek, da je že vse odločeno," je med drugim zapisal Kadunc.

Njegov celoten zapis si lahko preberete spodaj.

Kaj bodo rekli v Svetu RTV?

Po naših neuradnih informacijah je završalo tudi v Svetu RTV, ki bo sicer moral soglašati s predlogom uprave za imenovanje direktorjev Televizije Slovenija, Radia Slovenija in Multimedijskega centra. Glede na to, da v svetu sedijo tudi predstavniki zaposlenih (po smrti svetnika Saša Hribarja jih je zdaj sicer pet), si je težko predstavljati, da bi glasovali v nasprotju z voljo kolektiva, pa čeprav so formalno pri odločanju avtonomni. Po drugi strani pa bi glasovanje predstavnikov zaposlenih v svetu proti predlogu uprave verjetno pomenil jasno nezaupnico upravi, predvsem pa hiter konec "medenih tednov" med ključnima organoma nacionalne RTV.