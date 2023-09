Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) je potekala žalna seja v spomin na dolgoletnega radijskega voditelja Saša Hribarja, ki je umrl v petek. "Sašo Hribar je bil in ostaja legenda. Bil je legendarni radijski voditelj, programski pionir in vrhunski satirik. Spominjali se ga bomo z velikim spoštovanjem," je dejal predsednik sveta RTVS Goran Forbici.

Kot je na žalni seji, ki so jo pripravili svet RTVS, uprava in svet delavcev, dejal Forbici, je Hribar neumorno raziskoval in premikal meje etra in enako drzno humorja. Bil je pronicljiv, oster in duhovit družbeni komentator in kritik, sovražil je nesmisle, zato ne preseneča, da je bil vztrajen borec za javno RTV in dolgoletni član programskega sveta RTV Slovenija, od letos pa tudi član novoustanovljenega sveta RTVS, je povedal.

"V nekdanjem in tudi novem svetu RTV je imel posebno mesto. Sašo Hribar je znal in zmogel za ceno tega, da je sam izpadel robat in nesramen, na svoja pleča prevzeti preračunljivost, pretirano taktnost, tudi strahopetnost. In povedal stvari, ki jih je bilo treba povedati zato, da jih nam ni bilo treba povedati," je poudaril. Govor je sklenil z besedami, da ga globoko žalosti, da mu ne bo nikoli več mogel vzeti besede.

"V času, ko se večina bori zgolj za lastne pravice, se je Sašo boril za svobodo sodelavcev"

"Sašo je bil naš soborec. V času, ko se večina bori zgolj za lastne pravice in ugodnosti, se je Sašo boril za svobodo sodelavcev, medijske hiše, ki ji je z vsem srcem pripadal," je povedal predsednik uprave RTVS Zvezdan Martič. Izpostavil je, da je Hribar do zadnjega izražal svoje nezadovoljstvo in se do zadnjega boril. "Bitka za svobodo ni nikoli dokončno dobljena, upam, da Sašo ve, da bomo tudi v njegovem imenu nadaljevali," je zaključil.

Predsednik sveta delavcev RTVS Robert Pajek se je v žalnem govoru spomnil, da je Hribar med sejo sveta vedno risal po papirju. "Velikokrat si mi rekel: ne zdržim več, grem domov. Med sejo si vedno risal po listu papirja kroge, kvadrate, diagonale, poudaril globino svojih likov, jih obračal in spet dopolnjeval. Včasih si deloval odsotno in naveličano. Ker si dobro razumel Einsteina, je tebi čas tekel počasneje kot nam, zato si se velikokrat dolgočasil, ko si nas poslušal," je dejal. Poudaril je, da je žalostno, da ustvarjalce, kreativce začnemo ceniti šele po smrti. "Zdaj razumem tvoj popisan list papirja z grafičnimi oblikami," je še dodal.

Članica sveta delavcev Ksenija Horvat je Hribarja imela priložnost še drugače spoznati. "Ne le kot neusmiljenega kritika potez prejšnjega vodstva proti zaposlenim in kot zagovornika naših pravic v najboljšem pomenu besede, ampak predvsem kot odvetnika ustvarjalnosti, besede, ki si jo ti pisal z veliko začetnico," je med drugim dejala.

Ključno je prispeval k spremembam na javnem zavodu

Član sveta Gregor Drnovšek je izpostavil, da je Hribar kot nekdanji programski svetnik in potem član sveta RTVS ključno prispeval k spremembam na javnem zavodu, "ki so se šele začele uveljavljati, a tiste najtežje pričakovane šele prihajajo in jih žal ne boš doživel". Obljubil mu je, da "njegov trud ni bil in ne sme biti zaman".

Urednica glasbenega in razvedrilnega programa na Radiu Slovenija Simona Moličnik je o Hribarju dejala, da je vsakokrat znova občudovala njegov dar, ne le za imitacijo in humor, temveč tudi za filozofijo in retoriko.

Program žalne seje se je sicer začel z minuto molka in nadaljeval z glasbeno točko, pozneje so si ogledali odlomek iz bogatega ustvarjalnega opusa Hribarja, ki je v petek nenadno umrl v 64. letu starosti.

Po žalni seji je v avli Radia Slovenija sledila komemoracija.