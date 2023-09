Kandidati za direktorska mesta na RTVS oddali nepopolne prijave. Kaj zdaj?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bodo na RTV Slovenija ponovili razpisa za direktorja Televizije Slovenija in direktorja Radia Slovenija?

Pred slabim tednom dni se je iztekel rok za prijavo na razpise za direktorska mesta na Televiziji Slovenija in Radiu Slovenija ter za mesto direktorja digitalnih vsebin. Prijave, ki so prispele, naj bi bile nepopolne, edino popolno prijavo pa naj bi oddala Natalija Gorščak, ki se poteguje za direktorico digitalnih vsebin, poroča N1.

Med vsemi prispelimi prijavami za direktorska mesta na RTV Slovenija je prispela le ena popolna prijava, in sicer s strani nekdanje direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak, ki se poteguje za mesto direktorice digitalnih vsebin.

Pri ostalih naj bi se zapletlo glede potrdil o izobrazbi, in sicer so morali prijavljeni predložiti originalno ali ustrezno overjeno potrdilo o izobrazbi in ne le kopije.

Bo potreben ponoven razpis?

Kaj se bo zdaj zgodilo s prijavo Gorščakove in ali bodo razpisa za direktorja Televizije Slovenija in direktorja Radia Slovenija ponovili, smo preverili tudi na RTVS. Odgovore še čakamo, objavili jih bomo, ko jih prejmemo.

Za mesto direktorice digitalnih vsebin se je poleg Gorščakove prijavila tudi Kaja Jakopič, za mesto direktorice Televizije Slovenija Ksenija Horvat, za mesto na čelu radia pa se potegujeta dosedanji direktor Mirko Štular in Darja Groznik. Nekdanji generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough naj bi se prijavil na vsa tri direktorska mesta, še poroča N1.