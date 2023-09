Oddaja Arena se poslavlja, ime oddaje, ki jo bo nadomestila, že znano

Prenovljena oddaja Arena, pogled naprej bo nadaljevanje dosedanje pogovorne oddaje Arena z jasnim vsebinskim fokusom, do konca leta usmerjenim v odpravljanje posledic vremenskih katastrof, so zapisali na RTV Slovenija.

Med drugim bodo v oddaji naslavljali vprašanja: kje bodo prizadeti v uničujočih poplavah živeli v prihodnje, kdo bo finančno pomagal ljudem v stiski, kdaj se bo začela gradnja nadomestnih nastanitev in kdo bo do njih upravičen. Vprašanja bodo ljudje od ponedeljka lahko zastavljali strokovnjakom in predstavnikom pristojnih ustanov, ki bodo gostovali na nacionalni televiziji.

Nova oddaja bo osvetlila eno od problemskih področij odpravljanja posledic vremenskih ujm

Kot so sporočili z RTV Slovenija, bo Oddaja Arena, pogled naprej vsak ponedeljek osvetlila eno od problemskih področij odpravljanja posledic vremenskih ujm. Na RTV so zapisali, da bodo voditelji pogovorne oddaje poskrbeli, da bo vsako vprašanje dobilo svoj odgovor. Novinarji Informativnega programa TV Slovenija bodo preverjali, kako se izvaja popoplavna obnova, kje se pojavljajo zastoji in zakaj ter kaj bi bilo še treba storiti, da bomo kot družba solidarni, učinkoviti in usmerjeni v prihodnost.

Prva oddaja bo na vrsti v ponedeljek, 25. septembra, ob 20.00 na TV SLO 1, vodila jo bosta Elen Batista Štader in Jan Novak, njena urednica pa bo Vesna Pfeiffer.

Tedensko oddajo Arena sta sicer pred tem izmenjaje vodila Igor Pirkovič in Vida Petrovčič.

Oddaja Arena, pogled naprej bo zapolnila informativno vrzel, ki je nastala po usodnih poplavah, in s tem izpolnila pričakovanja javnosti in poslanstvo javnega medija. "Gledalke in gledalci od Televizije Slovenija upravičeno pričakujejo tudi servisne informacije, možnost soustvarjanja vsebin ter preverjanje uresničevanja vladnih obljub o pomoči prizadetim v poplavah, preglednost odločanja in porabe javnega denarja," so še zapisali na RTV Slovenija.