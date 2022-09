Novi voditelj Odmevov Luka Svetina odkrito o razmerah na RTV Slovenija #video

"Razmere na TV Slovenija so ta trenutek malce kaotične, jasno, da zaradi spora med določenimi novinarji notranjepolitične redakcije in vodstvom, ki si prihodnost javnega servisa predstavljajo vsak po svoje. Težava je v tem, da tisti, ki so glasnejši in ki opozarjajo na vse te težave in napake, ki naj bi jih vodstvo počelo, niso večina, so pa izjemno glasni," pravi novi voditelj oddaje Odmevi na TV Slovenija Luka Svetina, ki bo, kot je bila praksa že večkrat v preteklosti, pomladil ekipo ene najbolj prepoznavnih oddaj slovenske nacionalne televizije.

35-letni Luka Svetina je diplomirani novinar, ki je svojo novinarsko pot začel kot športni novinar na Sport Klub TV, nato pa s pokrivanjem športnih rubrik nadaljeval na spletnem portalu F1Express. Notranjo politiko je začel spremljati po prihodu na Nova24TV, kjer je kot voditelj delal do konca aprila 2022. Vodenje političnih spletnih oddaj je nadaljeval na mediju Domovina, konec septembra pa prihaja na zaslone TV Slovenija, kjer bo vodil oddajo Odmevi.

Svetina prihaja z Jesenic in je velik ljubitelj gora.



Kdaj točno vas bomo lahko prvič videli v vlogi voditelja Odmevov?

Čisto točno kdaj, tudi jaz še ne vem. Vodstvo mi je dodelilo eno izmed voditeljic Odmevov za uvajanje. Gre za Rosvito Pesek, ki jo izjemno cenim, ki mi je na nek način novinarski vzor. Po njenem zgledu sem delal svojo oddajo Temo dneva, od koder se me gledalci najbolj spomnijo. Žal je Peskova ravno odšla na dopust za dva tedna, tako da, ko se vrne, okrog 15. septembra, bova nadaljevala uvajanje v studiu. Ne rečem, da se verjetno ne bom uvajal še s kom, ampak z njo sva kar dobro delala v zadnjem tednu. Je profesionalka s kilometrino, občudujem njeno mirnost, ko gre v studio, tam se počuti že kot v domači kuhinji. Potem, po kakšnem tednu, ko se ona vrne, proti koncu septembra, bom verjetno že načrtovan za vodenje Odmevov. Iz studia imam precej izkušenj z različnih televizij, ampak gre za nacionalno televizijo. Rad bi se udomačil. Ne želim, da me takoj vržejo v vodo, to bi bilo nespoštljivo do gledalcev. To je bila nenazadnje tudi moja želja, da se še malce počaka, da se še malce aklimatiziram na televiziji. Spoznam njihov način dela.

Kaj pričakujete od dela na nacionalni televiziji?

To je dobro vprašanje. Marsikaj sem slišal o razmerah na RTV-ju v zadnjem času, ampak mislim, da si vsak novinar, ki za ta poklic živi, nekega dne želi delati za nacionalno televizijo, delati profesionalno, nepristransko in služiti ljudem. Predvsem pa izpolniti pričakovanja, ki jih imajo ljudje, ker oni so tisti, ki so ne nazadnje naslovniki, pa ni pomembno, ali so levi ali desni. Skratka, mislim, da bi se na nacionalni televiziji morali vsi zavezati k delu na čim višji profesionalni ravni. Novinar mora poznati razliko, kako delati na komercialni oz. državni televiziji.

Kakšne so po vaši oceni trenutne razmere na RTV?

Razmere na televiziji so ta trenutek malce kaotične, jasno, zaradi spora med določenimi novinarji informativnega programa in vodstvom, ki si prihodnost javnega servisa predstavljajo vsak po svoje. Težava je v tem, ker tisti, ki so bolj glasni in ki opozarjajo na vse te težave in napake, ki naj bi jih vodstvo počelo, niso večina. So izjemno glasni, so pa tudi drugi, ki podpirajo nekatere spremembe na televiziji in si želijo sprememb v odnosu do tega, kar smo videli v zadnjih desetih, petnajstih letih. Jaz v teh dneh poslušam oboje in poskušam razumeti obe strani. Tisto, kar jaz najbolj opažam, pa je kadrovska izčrpanost. Kadri odhajajo že vrsto let. To se ne dogaja samo zadnje leto. Novi sodelavci so mi povedali, da je to trend, ki je prisoten že slabo desetletje. Želijo si razbremenitve dela, želijo si okrepitev, predvsem pa se mi zdi, da je nekako cela hiša malce na trnjih zaradi bližajočega se referenduma o RTV, ker ne vedo, kaj pravzaprav prinaša. Najprej sam referendum in potem, če bo uveljavljen, nov zakon o RTV.

Agonijo na RTV Slovenija je treba rešiti, politika se z novim zakonom o RTV umika, sta dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko in premier Robert Golob. Vaš komentar na vladni predlog novele zakona o RTV Slovenija? Verjamete obljubam vlade o depolitizaciji RTV?

Kot nekdo, ki je zaposlen, oziroma je sodelavec RTV Slovenija, kot nekdo, ki bo verjetno moral opravljati novinarsko delo tudi v času referendumske kampanje, se do tega vprašanja ne bi javno opredelil, ker to ni novinarsko etično.

Kako so vas sprejeli novi sodelavci na RTV Slovenija?

Voditelje Odmevov sem spoznal še najkasneje. Ko sem se prejšnji teden začel uvajati, sem najprej spoznal druge novinarje, ki so stalnica RTV-ja. Opazno je, da so tudi nekateri novinarji na nacionalni televiziji zaradi različnih pogledov na samo stanje v hiši, stanje politike, na neke poteze vodstva, med sabo nekako sprti, ampak mene to res ne zanima. Z vsemi želim imeti dober odnos, vsi smo samo ljudje. Večina sodelavcev je bila zelo korektnih, se mi zdi, da mi je ponudila priložnost, čeprav prihajam na televizijo z neko namišljeno etiketo. Marsikdo mi je dejal, da se dokazuješ samo s svojim delom gledalkam in gledalcem, da tvoja preteklost ni pomembna. Začneš namreč s točke nič na nek način in lahko rečem, da razen z nekimi redkimi izjemami, sem z vsemi sodeloval na profesionalni ravni in večina izmed njih mi je tudi ponudila pomoč, če bi karkoli potreboval.

"Poznavajoč koncept Odmevov in nastanka te oddaje bi podvomila. Oddaja je zamišljena tako, da ni samo poudarek dneva, ampak tudi analiza in kontekst dneva, kar je izjemno pomembno v teh časih 'fake newsa', zato to oddajo tudi dela izkušena ekipa, starejša ekipa, ki ima dolgo kilometrino. Presenečena bom, če dobimo novega voditelja," so besede, s katerimi je vaš prihod na nacionalno televizijo v oddajo Odmevi komentirala voditeljica Tanja Starič. Kako komentirate njene besede?

Voditeljico Tanjo Starič sem spoznal v zadnjem tednu. Že pripravljam prispevke za Odmeve, tako da sem z njo že imel stik. Lahko rečem, da je zelo korektna in profesionalna, tako da ji ne morem zameriti popolnoma ničesar. Zagotovo pa je to njen pogled. Delala je na RTV Slovenija mnogo let, bila odgovorna urednica informativnega programa, odšla na Delo, se vrnila kot voditeljica Odmevov, tako da izkušnje govorijo iz nje. Če sprejmeš pri mojih letih tako priložnost, to ni ravno običajno, čeprav se je v preteklosti tudi to že dogajalo. Vemo, da so voditelji Odmevov res večinoma bolj izkušeni uslužbenci RTV-ja. Sem pa dobil priložnost se od teh ljudi učiti in bil bi nor, da tega ne bi sprejel. Prej sem že omenil Rosvito Pesek, podobno si želim sodelovati tudi s Tanjo Starič in Igorjem Bergantom, želim, da mi pomagajo z nasveti. Jaz jih bom z veseljem poslušal, cenim njihovo kilometrino. Sam pa si želim priložnost, ki mi je bila ponujena, izkoristiti, v oddajo želim vnesti neko svežino, neko svojo dimenzijo. Teh besed Tanji Starič sploh ne zamerim. To je njen pogled, jaz ga do neke mere razumem, želim pa dokazati, da tudi če nimam toliko izkušenj kot oni, se lahko od njih naučim tistih dobrih stvari in dodam nekaj svojega.

V preteklosti ste bili tudi novinar Nove24TV. Kakšno je vaše mnenje o njihovi uredniški politiki?

Pravzaprav sem začel kot športni novinar, najprej na televiziji Sport Klub TV, urednikoval sem spletni portal F1Express, ki je bil dve leti del MMC na RTV, Nova24TV pa je televizija, kjer sem se sploh prvič začel ukvarjati z notranjo politiko. Da sem si lahko ustvaril svoje mnenje o uredniški politiki NoveTV, je najprej moralo preteči tudi nekaj časa. Moral sem postati bolj zrel kot oseba.

Kaj jaz lahko povem o tej televiziji? Da zagotovo ne skriva svojega svetovno nazorskega pogleda, da vodstvo ves čas zagovarja svoje programske smernice, ki so konservativne, in jaz to nenazadnje spoštujem. V Sloveniji imamo medije, ki so liberalni, ki so izrazito levo svetovno nazorski, pa medije, ki so konservativni. To je v zahodni demokratični družbi nekaj popolnoma normalnega, moralo bi biti tudi pri nas, čeprav nekateri pri nas to radi problematizirajo. Pomembna pa je novinarsko-etična komponenta, zame je nujno doseganje nekih osnovnih novinarskih standardov, ki morajo biti prisotni v vsakem mediju.

V intervju za Domovino sem pred dnevi že povedal, da smo se z vodstvom Nove24TV strinjali okrog tega, da je slovenski medijski prostor treba pluralizirati, da je namreč že dovolj medijev, ki imajo določeno svetovno nazorsko usmeritev, ljudje pa si želijo tudi novinarjev, ki so sposobni osvetliti nek dogodek, neko stvar, iz drugačnega zornega kota. Pogovarjam se z ljudmi v mestu, pa doma, na Gorenjskem, v svoji vasi. Pogrešajo drugačne novinarske poglede. To bi moralo biti dobrodošlo za vsako demokratično družbo, ne pa težava. Glede tega vprašanja smo se z bivšim delodajalcem povsem strinjali in absolutno trdim, da Nova24TV je pluralizirala slovenski medijski prostor, vsaj do neke mere. Nismo pa se z vodstvom televizije vedno strinjali o načinu, kako to doseči, nismo se vedno strinjali o novinarskem diskurzu, ki ga je ta medij, zlasti na spletu, uporabljal.

Nismo se torej vedno strinjali o načinu dela. In ko nekaj let delaš na taki televiziji, ko se sam tudi razvijaš kot oseba, kot novinar, ko si v dnevnem kontaktu z novinarji drugih medijev in poslušaš tudi njih, kako razmišljajo, se začnejo poti včasih razhajati. Naše so se žal tudi začele razhajati. Imam svoje poglede na nekatere zadeve, zavedam se, da imam tudi jaz ogromno napak, ampak pomembno mi je, da imam lahko svoje mnenje. V moji oddaji Tema dneva sem imel popolno novinarsko svobodo, tukaj se iskreno zahvaljujem vodstvu televizije, dvomim, da je drugje tudi tako. Večkrat pa sem izrazil svoje pomisleke vodstvu o novinarskem diskurzu, pa se mi zdi, da ni bilo posluha. Ampak, poglejte, gre za zasebni medij, jaz spoštujem njihove poglede na slovensko novinarstvo, imajo neko svojo bazo gledalcev, ki jim je zvesta, ki želi slišati točno to, kar jim tam povedo, zato jim želim samo najboljše. Sam pa sem že pred časom začutil, da tja ne spadam več, da želim poskusiti nekaj drugega, zato sem se tudi odločil televizijo letos po volitvah zapustiti.

Delali boste kot voditelj na javni televiziji, še naprej pa boste vodili pogovorne oddaje za medij Domovina. Kako boste krmarili med temi obveznostmi?

Domovina ni televizija, je spletna stran. Gre za spletno oddajo, podobno kot v primeru spletne strani N1. Sem samostojni podjetnik, tako da pogodba, ki mi jo je RTV ponudil, je bila na koncu takšna, da lahko ostanem tudi na Domovini, zato sem tudi pristal na ponudbo. To je služba, v katero sem vstopil šele pred nekaj meseci, Domovina goji izjemno profesionalno novinarsko okolje, najbolj profesionalno, kar sem doslej sam izkusil, in bilo bi krivično, če bi se temu odpovedal. Tam računajo name in imajo ambiciozne projekte razvoja spletne televizije, želim jim še naprej pomagati. Tako da smo na koncu prišli skupaj z vodstvom RTV, da ne želim biti redno zaposlen. Seveda bo zdaj delo na Domovini v manjšem obsegu kot je bilo prej. Na RTV je urnik, tako so mi obljubili, narejen za mesec dni vnaprej. Vodil naj bi nekje pet oddaj na mesec, kar pomeni, da bom lahko tiste dni, ko me ne bo na Televiziji Slovenija, opravljal novinarsko delo tudi za Domovino.

Nekateri menijo, da ne bi smeli hkrati delati za oba medija. Kaj jim odgovarjate?

Če bi jaz bil edina izjema na Televiziji Slovenija, bi se nad tem vsekakor zamislil. Tako pa sem slišal in bral, pa tudi tudi vem, ker sem se pozanimal, da novinarji tam delajo tudi za druge medije, pa tudi voditelji, če že ne delajo za druge medije, so dobri zaslužkarji na nekih drugih področjih in svojo prepoznavnost, svoje dolgoletno novinarsko delo, znajo unovčiti za dodaten zaslužek. Ne zdi se mi prav, da bi se tukaj omenjalo zgolj moje ime, je pa res, da če bi na RTV to postala neka stalna praksa za vse sodelavce, da bi se vsi zavezali k temu, da ne bi delali nikjer drugje, potem bi seveda tudi jaz pristal na to.

Kaj menite o nedavnih prestopih novinarskih kolegov v stranko Gibanje Svoboda in v vlado?

To je dobro vprašanje, o tem sem tudi veliko pisal na Twitterju, kjer sem in tja izlijem kakšno svojo misel. Problematizirajo se prihodi novinarjev iz medijev, ki jih del politike označuje za strankarske. Dejstvo pa je, da so ti mediji registrirani kot mediji, torej po zakonu so mediji v Sloveniji. Pa se problematizira novinarje, ki prihajajo iz takšnih medijev delat na nacionalno televizijo. Konkretno moj primer. Meni se očita, da sem delal na strankarskem mediju, čeprav sem delal še marsikaj drugega.

Nisem prepričan, da so prepoznavni novinarji, ki so prestopali v politične stranke neposredno iz novinarstva, ogromno je bilo primerov tudi z nacionalne televizije, res delali po svoji lastni vesti, tik preden so prestopili v politiko. Mojca Pašek Šetinc je zagotovo eden izmed teh najbolj znanih primerov v zadnjem času, ki se ga rado omenja, ampak mi poznamo tudi druge primere. Ne samo z levega političnega pola, teh je več, kar je nekako razumljivo, saj je bilo tudi levih vlad več, ampak so se dogajali tudi prestopi v desno politiko. To je izjemno slabo za ugled slovenskega novinarstva, to ja zaušnica novinarstvu. Mislim, da nihče ne more zares verjeti, da je bil nek novinar, ki kandidira na listi neke politične stranke, še pred nekaj dnevi pa je opravljal novinarsko delo na področju notranje politike na nacionalni televiziji, pri svojem delu povsem nepristranski. To je težko verjeti. Pravica vsakega državljana je, da se politično udejstvuje, mislim pa, da bi si morali ti ljudje izbrati kakšen drug poklic kot novinarstvo, če si želijo utrditi svojo pot v politiko. Žal pa so novinarji lahke tarče politike, tudi zaradi podplačanosti novinarjev. Lahko napredujejo na takšen način, politika pa jih pograbi z obema rokama, jih izkoristi. Mislim, da bi se morale razmere v novinarstvu tudi malce izboljšati, da se take stvari ne bi več dogajale.

Tudi vas mika, da bi prestopili v politiko?

Ne. Jaz sem se začel z novinarstvom ukvarjati v športu, ampak že takrat sem imel učitelja, s katerim sva imela sicer pogosto različne poglede na slovensko politiko, Mirana Ališiča. On me je daleč največ naučil o novinarstvu. Je deloholik, ima nos za dobro zgodbo, nihče ga ne ustavi. Nekoč mi je dejal, da novinarstvo ni poklic, ampak je način življenja, in če ti novinarstvo živiš kot svoje življenje, potem te politika kot služba ne more zanimati. Politika je drug spekter. Ti kot novinar si na drugi strani, ti si posrednik informacij, ki filtriraš sporočila med politiko in državljani, skušaš seveda državljanom slikati čim bolj realno sliko, da bi se lahko, če govoriva seveda o notranji politiki, lažje odločili, kako želijo živeti, komu zaupati. Smisel novinarstva je, da jim predstaviš vse poglede, da se potem sami odločijo. Ne pa, da želiš ljudi ti prepričati, kako morajo živeti.

Videli smo nekaj primerov, na primer primer novinarja Bojana Požarja, ki mu nekateri tudi očitajo, da je šel v politiko, ampak je tukaj ena velika razlika v primerjavi z novinarji, ki so prestopali v močne parlamentarne stranke. Bojan Požar je kandidiral na svoji lastni listi. On se je politično želel udejstvovati z neko povsem svojo platformo. Imel je svojo lastno vizijo in to zame ni sporno.

Če bi kdaj, čez dvajset, trideset let, razmišljal o tem, da bi se politično udejstvoval, bi to bilo samo na takšen način, kot je želel Požar, z neko povsem svojo listo, ne bi pa kandidiral na listi nobene obstoječe politične stranke.

Je po vašem mnenju v Sloveniji še mogoče biti neodvisen novinar ali voditelj?

Vprašanje je, kaj si razlagamo pod pojmom neodvisno novinarstvo. Nek novinar ima nad seboj urednika, neko uredniško politiko, od katere je odvisen tudi njegov način dela. Torej v tem primeru popolnoma neodvisen pri svojem delu seveda ni. Govorim seveda predvsem o komercialnih televizijah.

Na nacionalni televiziji pa mislim, da je novinar zavezan še višjemu cilju. Temu, da dela za vse državljanke in državljane, ki medij plačujejo, mora biti torej profesionalen, korekten, objektiven do ljudi različnih svetovnonazorskih pogledov in usmeritev. Velikokrat se govori o tem, da so pravi novinarji profesionalni, neodvisni in objektivni. Težko govorimo o popolnoma objektivnem novinarstvu, ker vsak novinar, ki pokriva notranjo politiko, o notranji politiki tudi veliko ve. Ko o nečem veliko veš, si ustvariš tudi neko svoje mnenje. In seveda ti je tudi nek pogled bližji kot drug, ampak to se ne sme videti pri tvojem novinarskem poročanju. Tako si jaz predstavljam neko objektivno novinarstvo.

Kakšno je vaše sporočilo vsem gledalkam in gledalcem Odmevov? Kaj lahko pričakujejo v prihodnje?

V zadnjih dneh se me želi prodati kot Janševega desnega novinarja. Ne bom rekel, da tega nisem pričakoval z dela slovenske medijske krajine, ki je izrazito tabloidna, ampak ob prihodu na RTV sem doumel, da sem že avtomatsko popredalčkan. Takšnega predalčkanja si ne želim, ker se mi zdi, da mi, ki smo mlajša generacija novinarjev, nismo toliko obremenjeni s konceptom "levo – desno". Že v intervjuju za Domovino sem povedal, da če bi mene želeli popredalčakati, bi me morali razkosati.

Gledalci lahko pričakujejo nek svež, mogoče malce drugačen pogled, osvetlitev kakšnega dogodka s kakšnega drugačnega zornega kota, z izbiro kakšnega novega, bolj zanimivega gosta, s kakšno temo, ki se v preteklosti ni pokrivala. Obljubljam pa, da bom delal po svoji vesti, kot sem delal tudi do zdaj, in da se bom trudil doseči kar se da visoke novinarske standarde.

Še začeli niste, pa so na vas padli številni očitki in žaljivi komentarji. Kot novinar, voditelj in urednik ste verjetno navajeni takšnih pritiskov, pa vendarle ... Kako se soočate s tem?

Jaz imam svoj ventil, to so gore. Tako da, preden sem se odločil, da pristanem na ponudbo RTV-ja, sem se tja umaknil za nekaj dni, vse premislil.. Približno sem vedel, kaj me čaka, vedno te kaj preseneti, verjetno me bo še kaj presenetilo, ampak mislim, da sem se v zadnjih letih, tudi ko sem bil tarča zbadljivk in nesramnih pogledov, ker sem delal za Novo24TV, tega že malce navadil. Sem pa tudi Gorenjec, trmast, tako da bom dokazal, da vse tisto, kar piše o meni, tudi ni res.