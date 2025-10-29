Na Nizozemskem so danes potekale predčasne parlamentarne volitve, na katerih je glede na vzporedne volitve presenetljivo in v nasprotju z anketami slavila liberalna stranka Demokrati 66. Ta bi v 150-članskem parlamentu dobila 27 sedežev. Na drugem mestu je skrajno desna Stranka za svobodo (PVV) Geerta Wildersa, ki bi ji pripadlo 25 sedežev.

Na tretje mesto bi se glede na vzporedne volitve, ki jih je izvedla agencija Ipsos I&O, uvrstila nekdaj vodilna desnosredinska Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) s 23 sedeži, na četrto zeleno-liberalno zavezništvo Groenlinks/PvdA bivšega evropskega komisarja Fransa Timmermansa z 20 sedeži, na peto pa Krščanski demokrati (CDA) z 19 sedeži.

Rezultati vzporednih volitev so precejšnje presenečenja glede na zadnje predvolilne ankete, ki so najbolje kazale PVV, medtem ko naj bi se za njo uvrstili Groenlinks/PvdA in CDA.

Če bo obveljala zmaga liberalne sredinske stranke Demokrati 66, ustanovljene leta 1966, bo to njihova sploh prva zmaga na parlamentarnih volitvah. Stranko vodi 38-letni Rob Jetten, ki je volivce očitno prepričal s pozitivnim sporočilom in mladostno energijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predčasne volitve so na Nizozemskem razpisali po tem, ko je junija zaradi odhoda stranke PVV razpadla vladajoča koalicija. Temu je botroval zlasti spor v zvezi z ukrepi glede priseljevanja, ki so bili po Wildersovem mnenju premili. Najbolj pereče predvolilne teme so bile sicer poleg migracij tudi stanovanjska kriza, zdravstvo in rast stroškov.

Wildersu se politične poteze niso obrestovale. Na družbenem omrežju X je tako zapisal, da so v stranki upali na drugačen izid, a da so ostali zvesti sami sebi. Po njegovih zagotovilih so v PVV bolj odločni kot kadarkoli in ostajajo druga ali morda celo prva politična sila v državi.